Moto3, Andalusia: Suzuki fa tris, terza pole di fila

Non c'è due senza tre. Tatsuki Suzuki continua ad essere il re incontrastato delle qualifiche della classe Moto3. Dopo quella del GP del Qatar e quella del GP di Spagna, il pilota della SIC58 Squadra Corse ha firmato la terza pole position consecutiva nel Gran Premio d'Andalusia.

Il "giapporiccionese", che ora dovrà provare a concretizzare domenica, non è riuscito ad andare a ritoccare il record della pista realizzato in mattinata da Andrea Migno, ma ha stampato un 1'45"410 con cui ha distanziato di ben 285 millesimi il connazionale Ai Ogura, attualmente secondo nel Mondiale con la Honda della Honda Team Asia.

A completare la prima fila c'è un'altra Honda poi, quella con i colori del Gresini Racing affidata a Gabriel Rodrigo, che ha approfittato del giro cancellato a Raul Fernandez per essere andato oltre i limiti della pista, che ha relegato lo spagnolo al quarto posto come miglior pilota KTM.

La palma di miglior pilota italiano è andata invece a Tony Arbolino, quinto con la Honda della Rivacold Snipers, davanti al leader iridato Albert Arenas con la KTM del Team Aspar.

E' andata peggio invece ai due portacolori dello Sky Racing Team VR46: Celestino Vietti si andrà a schierare in terza fila, nono, alle spalle anche delle due Honda di Jeremy Alcoba e di John McPhee. Andrea Migno invece è caduto in maniera abbastanza rovinosa alla curva 11 e quindi si ritrova addirittura in 18esima posizione.

E' stata purtroppo una Q1 davvero disastrosa per i ragazzi di casa nostra. E l'errore più grande è probabilmente quello che hanno fatto Niccolò Antonelli e la SIC58 Squadra Corse: il romagnolo era primo alla conclusione del primo tentativo, ma è rimasto ai box ad attendere e alla fine ha chiuso il segmento in sesta posizione e quindi scatterà 20esimo.

E purtroppo è in bella compagnia, perché gli italiani presenti nella Q1 sono stati eliminati tutti quanti. Romano Fenati completerà la settima fila accanto ad Antonelli con la sua Husqvarna del Max Racing Team.

Ottava fila invece per Stefano Nepa e Dennis Foggia, che per il secondo weekend consecutivo manca l'appuntamento con la Q2, nonostante sia passato a difendere i colori di uno dei team di punta della classe entrante come il Leopard Racing. Ancora più attardati i due portacolori della BOE Skull Rider: Riccardo Rossi prenderà il via dalla 27esima posizione e Davide Pizzoli in 30esima ed ultima piazza.

Classifica Q2

Classifica Q1