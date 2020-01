Migno: "Questo era già un top team, ma ora è anche migliorato"

"MIG is back". Andrea Migno è veramente carico all'idea di tornare a difendere i colori dello Sky Racing Team VR46, al punto che è letteralmente impaziente di cominciare i test invernali in sella alla sua KTM. "Siamo pronti. Per adesso abbiamo fatto solo delle gran interviste, ma è ora di scendere in pista. Solo allora capiremo se possiamo essere veloci o meno" ha detto infatti subito dopo la presentazione della squadra, andata in scena ieri a Tavullia al Motor Ranch VR46.

Dopo le esperienze con Angel Nieto e Bester Capital Dubai, il pilota di Saludecio torna quindi nella squadra che lo ha lanciato e con cui ha ottenuto la sua unica vittoria iridata, al Mugello nel 2017. Una squadra che ha ritrovato ancora più forte di quando l'aveva lasciata e che quindi crede abbia tutte le carte in regola per permettergli di sfruttare la sua esperienza ed ambire a qualcosa di importante, magari lavorando bene anche in partnership con il nuovo compagno di squadra Celestino Vietti Ramus.

Ormai sei uno dei piloti più esperti della Moto3: come affronterai questa stagione e con che aspettative?

"Le aspettative è giusto che siano alte, perché ho esperienza ed abbiamo tutte le carte in regola per fare sì che siano alte. Nella nostra categoria è importante fare del lavoro di squadra e vedremo come va la stagione con Celestino, ma abbiamo delle buone sensazioni".

Celestino ti ha già prenotato per le qualifiche: ha detto che vi darete sicuramente una mano...

"Quello è importante sia per me che per lui, anche se quello che conta è la gara. Il lavoro di squadra però è diventato quasi fondamentale nella nostra categoria, quindi abbiamo la fortuna di avere un team che ci permette di farlo. Siamo pronti per partire e vedremo come andrà".

Come è stato rivederti con questi colori?

"Emozionante e sono felice che mi abbiano richiamato, perché sono tutti fiduciosi e contenti all'idea di riavermi in squadra. Questo è importante per avere un buon feeling tutta la stagione. Come dicevo prima, rimane solo da iniziare, perché non ne possiamo più di parlare di premesse. Abbiamo tanta voglia di andare in pista".

Quali sono i tuoi obiettivi per questo 2020?

"Voglio fare molto bene, perché dalla mia parte ci sono l'esperienza ed i mezzi per farlo. Mi piacerebbe riuscire a ripartire in maniera positiva, come ho finito l'anno scorso, quindi da protagonista".

Su cosa pensi di dover migliorare per fare il salto definitivo e stare sempre davanti?

"Faccio sempre fatica a rispondere a questa domanda. Alla fine, anche Vale (Valentino Rossi, ndr), che corre da 20 anni ed ha vinto 9 Mondiali, si può migliorare in diverse cose. Figurati io che ho vinto solo una gara. Gli aspetti da migliorare sono sempre tutti ed in ogni momento. Lavoreremo gara per gara per cercare di essere sempre competitivi".

Hai già qualche feedback della nuova KTM?

"No, perché nei test che abbiamo fatto a Jerez alla fine dell'anno scorso ho provato la moto vecchia per ambientarmi con la squadra. La moto nuova non l'ho ancora guidata, so che è diversa, ma al momento non ho ancora alcun tipo di riferimento. Vedremo come va nei primi test a Jerez nei prossimi giorni".

Come l'hai trovata la squadra rispetto a come l'avevi lasciata?

"Era già un top team quando sono andato via, ma quando sono tornato ho visto una squadra addirittura migliorata. Questo è solo che positivo".

C'è qualcosa di positivo che ti porti dietro dalle altre squadre?

"Sì, c'è molto, perché ho vissuto delle realtà diverse con esperienze sia buone che cattive, ma da ognuna di queste mi porto dietro dei ricordi importanti, che mi hanno aiutato anche a non fare gli stessi errori. Torno qui con più esperienza e questa cosa mi aiuterà sicuramente durante l'anno".