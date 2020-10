Dupasquier rinnova con Prustel, Baltus va in Moto2 con NTS

Continuano a fioccare gli annunci degli accordi per la prossima stagione della Moto3 nel weekend di Le Mans. L'ultimo è quello che riguarda la firma sul rinnovo tra Jason Dupasquier e la Prustel GP.

Il pilota francese continuerà il suo processo di apprendimento e di crescita all'interno della compagine tedesca e sarà affiancato dallo spagnolo Pedro Acosta, pilota che arriverà dal CEV.

"Sono davvero felice di rimanere con Prustel GP anche il prossimo anno. Sono contento del lavoro svolto con il team nel mio anno da rookie e mi sento fiducioso per il prossimo anno" ha detto Dupasquier, che attualmente non ha ancora conquistato punti in questa stagione.

"Avrò un nuovo compagno di squadra e anche questa è una motivazione in più. Ora che sono confermato per il 2021, voglio concentrarmi al 100% su quest'anno. I punti arriveranno presto" ha aggiunto.

Come detto, il suo compagno di squadra sarà Acosta, perché l'attuale vicino di box Barry Baltus ha fatto una scelta interessante: ha infatti firmato con la RW Racing per fare il salto verso la Moto2 a soli 16 anni, nel quale prenderà il posto di Jesko Raffin, ormai fermo da parecchio a causa di un problema di salute non legato al COVID-19.

Il pilota belga, che a sua volta non ha vissuto un debutto particolarmente esaltante in Moto3 e il prossimo anno guiderà una NTS, ha detto: "Non mi aspettavo di andare in Moto2 così rapidamente! Ringrazio Zelos per avermi trovato un posto in NTS RW Racing GP, ed il team per la fiducia riposta in me".

"Ma certo so bene di avere ancora molto da imparare: farò del mio meglio per compiere passi avanti il più velocemente possibile. Voglio anche ringraziare la mia famiglia e tutti gli sponsor, che mi stanno supportando fin dall’inizio" ha concluso.