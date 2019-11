Dalla Porta vince a Phillip Island: è campione del mondo Moto3!

Dopo due anni di trionfi in Moto2, l'Italia è tornata sul tetto del mondo della classe entrante del Motomondiale grazie a Lorenzo Dalla Porta. Era addirittura dal 2004 che mancava un Mondiale per un pilota italiano. In quel caso fu Andrea Dovizioso, ma si correva ancora con le 125cc, quindi il pilota del Leopard Racing è il primo a scrivere il suo nome nell'albo d'oro della Moto3.

E lo ha fatto da protagonista fino in fondo, perché a Phillip Island gli sarebbe bastato anche solo un piazzamento, ma il ragazzo toscano invece è andato a prendersi la terza vittoria stagionale, favorito forse anche dal clamoroso autogol del rivale Aron Canet.

Dalla Porta aveva infatti bisogno di fare quattro punti in più rispetto allo spagnolo del Max Racing Team, che però ha un po' esagerato nelle primissime fasi e dopo appena tre giri ha visto andare in fumo le sue speranze residue con una scivolata ad alta velocità alla curva 1.

A quel punto forse Dalla Porta si è sentito anche liberato del peso di dover gestire la gara e si è messo in testa al gruppo, a dettare il ritmo. Del resto, la sua Honda era davvero velocissima sul rettilineo del tracciato austrliano, al punto che gli avversari non riuscivano a passarlo neppure sfruttando la scia, e quindi stare davanti era la strategia migliore anche per rimanere lontano dai guai, visto che nel gruppone le carenate non sono mancate.

E così anche all'ultimo giro ha preferito presentarsi sul rettilineo finale davanti a tutti, nonostante Albert Arenas fosse incollato nella sua scia, dimostrando ancora una volta una freddezza notevole, soprattutto nei momenti che conta e portandosi a casa un altro successo dedicato alla nonna Nicoletta che non c'è più.

Lo spagnolo infatti non ha potuto nulla contro Lorenzo, anzi, in volata si è visto beffare anche da Marcos Ramirez, che ha reso ancora più dolce la festa nel Leopard Racing con una doppietta, che arriva dopo anche il titolo team già celebrato in Giappone.

Arenas comunque prosegue il suo ottimo momento, visto che quello australiano è il terzo podio consecutivo, mentre è stato decisamente meno fortunato Tatsuki Suzuki, quarto per la seconda domenica di fila, mentre a completare la top 5 c'è lo scozzese John McPhee.

Dopo una prima parte di gara da protagonista, si è invece un po' perso Tony Arbolino, rallentato anche da un contatto con Darryn Binder. Il pilota della VNE Snipers non ha sfruttato il ko di Canet per avvicinarsi allo spagnolo ed ha chiuso solo nono, quindi rimane staccato di 14 punti dalla sua seconda posizione. Anzi, ora deve guardarsi le spalle da Ramirez, che insidia il suo podio iridato a 4 lunghezze.

A punti poi c'è anche il terzetto tutto tricolore composto da Stefano Nepa, Dennis Foggia e Romano Fenati, che hanno occupato le posizioni comprese tra la decima e la 12esima. Ritirati invece tutti gli altri ragazzi di casa nostra: Celestino Vietti è rimasto coinvolto in un incidente con Jaume Masia all'ultimo giro. Andrea Migno in uno con Kaito Toba poco prima, mentre Riccardo Rossi è stato steso da Binder dopo appena due curve.

Da segnalare poi anche il forfait di Niccolò Antonelli, che ha alzaro bandiera bianca dopo il Warm-Up per via di una spalla ancora dolorante dopo la lussazione rimediata durante le qualifiche di ieri, con una brutta caduta alla curva 1.