Clavicola destra fratturata per Rodrigo: stagione finita

Gabriel Rodrigo non sarà della partita a Valencia, ultimo appuntamento di una stagione, la sua, dilaniata da cadute e infortuni. L’ultimo è arrivato a Sepang quando all’uscita dalla curva 4 l’argentino è stato disarcionato dalla sua Honda numero 19.

La caduta era parsa senza conseguenze, ma il contatto con Suzuki ha provocato una frattura alla clavicola destra che al momento non sembra destinata a nuove operazioni chirurgiche.

Al posto dell’argentino occasione allora per Jeremy Alcoba, che inizierà un po’ prima la sua avventura con il Team Kömmerling Gresini Moto3 e sarà anche l’unico pilota in pista nei test della settimana successiva.

"Sinceramente non vedo l’ora. Ho una gran voglia di mettermi alla prova a Valencia. Certo mi spiace per Gabri che meritava di correre, ma proverò a sostituirlo a dovere ed iniziare così a lavorare per la prossima stagione. Farò anche una giornata di test quindi concentratissimo per iniziare alla grande questa avventura" ha detto Alcoba.

Per Riccardo Rossi sarà l’ultima gara con i colori Gresini, e l’obiettivo sarà quello di confermare la crescita delle ultime uscite dove in gara non ha per nulla sfigurato. Una qualifica importante su un tracciato che finalmente conosce, potrebbe aprirgli le porte della top10.

"Sono molto positivo per Valencia perché in circuiti che non conosco sono stato competitivo, quantomeno in gara, e a Valencia ho già tutti i riferimenti e ci ho già corso con questa moto nei test di inizio anno. Siamo carichi e vogliamo chiudere bene quest’annata" ha aggiunto Rossi.