Arenas conquista il titolo: “Abbiamo centrato l’obiettivo!”

La Moto3 lascia sempre con il fiato sospeso ed anche a Portimao le aspettative non sono state deluse. Con il titolo ancora in gioco, i piloti della classe più leggera del mondiale sono scesi in pista determinati a fare del proprio meglio per concludere la stagione nel miglior modo possibile. A lasciare il Portogallo da campione del mondo è Albert Arenas, che dopo una gara combattuta dal semaforo alla bandiera a scacchi, beffa nel finale i due rivali e conquista il titolo.

Arenas diventa campione del mondo della Moto3 per la prima volta, battendo per quattro punti i diretti avversari. Tony Arbolino ed Ai Ogura le hanno provate tutte, ma non hanno potuto nulla contro la costanza ed il ritmo dello spagnolo. A Portimao basta il 12esimo posto finale al pilota del team Aspar per conquistare il titolo e diventare il campione più anziano della classe leggera del mondiale, a 23 anni.

Al termine della gara, vinta da Raul Fernandez, Albert Arenas esprime la propria felicità nell’aver realizzato il proprio sogno, ma rivela che la gara è stata tutt’altro che semplice: “È incredibile, al momento mi serve un po’ di tempo per crederci. All’inizio è stata una gran bella gara, mi sono divertito tanto a guidare. Ma ad un certo punto la gomma posteriore è diventata inguidabile e scivolava tanto, non so perché, non capisco. Ma è stata davvero dura. Poi c’è stata una grande battaglia con Tony che mi ha ripreso. Poi l’ultimo giro è stato veramente duro, perché gli altri non avevano niente da perdere e mettevano le loro moto dappertutto. Io invece dovevo resistere e sono contento di averlo fatto e di aver avuto questo ritmo per tutta la stagione”.

“Sono felice perché per tutta la stagione abbiamo superato i momenti difficili – prosegue il campione del mondo in carica – e siamo qui con l’obiettivo centrato. È stato un weekend molto positivo, incredibile, dal primo giorno mi sono divertito con la moto. Voglio ringraziare tutto il team, tutta la mia famiglia e tutti coloro che mi hanno seguito e mi hanno compreso in questa situazione. È stato incredibile, ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile tutto ciò”.