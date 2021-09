Alberto Surra entra nella VR46 RIders Academy

Torinese, classe 2004. Alberto proviene dal florido vivaio tricolore che la FMI supporta da anni attraverso l’importante progetto Talenti Azzurri e che lo ha portato in questa stagione a gareggiare con il Team Bardahl VR46 Riders Academy nel Campionato Italiano Velocità.

Un esordio nell’orbita VR46 molto positivo per Alberto che ha anche avuto l’opportunità di approdare sul palcoscenico mondiale prima come wildcard durante il GP d’Italia del Mugello e poi come pilota del Team Snipers con cui concluderà la stagione 2021.

La buone prestazioni e la dimostrazione di essere un pilota di talento e competitivo hanno condotto la VR46 Riders Academy ad accogliere Alberto nel proprio gruppo, con l’obiettivo di portare avanti con lui il lavoro già intrapreso in questa stagione.

Alessio Salucci – Direttore Sportivo VR46 Riders Academy

“In questi mesi Alberto ha dato prova di essere un ottimo pilota, conquistando buoni risultati e soprattutto dimostrando di essere in grado di migliorarsi gara dopo gara, e questo è un aspetto fondamentale. Siamo molto contenti di accoglierlo ufficialmente in Academy, certi che insieme potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Una menzione particolare va alla Federazione Italiana per l’ottimo lavoro che sta svolgendo a supporto dei giovani talenti italiani”.

Giovanni Copioli – Presidente FMI

“Siamo orgogliosi di vedere Alberto approdare in VR46 Riders Academy. Surra è uno dei piloti che meglio rappresenta la sinergia da anni portata avanti con VR46 per la crescita dei giovani talenti. Percorso che parte dalle Minimoto per arrivare al CIV e che ha nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI la sua punta di diamante, il cui obiettivo è formare i piloti per consegnarli a strutture, come l'Academy, che li accompagnino al Mondiale. Come accaduto con Surra, pilota Talento Azzurro, impegnato nell'ELF CIV con VR46, poi nel Mondiale e ora nella VR46 Riders Academy, alla quale va riconosciuto il grande merito di supportare molti talenti italiani. E' un piacere lavorare con VR46 e fare sistema con le realtà che supportano i migliori giovani nostrani nel Mondiale”.

Alberto Surra: “Sono davvero felicissimo di entrare a far parte, a tutti gli effetti, del progetto VR46 Riders Academy. In questi mesi ho avuto la possibilità di crescere tanto sia come pilota che come persona e questo lo devo principalmente alle importanti opportunità messe a disposizione dall’Academy. Per questo vorrei ringraziare tantissimo tutte le persone che fanno parte di questa bellissima famiglia ed in particolare Uccio (Alessio Salucci, ndr) e Barbara (Barbara Mazzoni, Responsabile Amministrativa VR46 Riders Academy , ndr) per il costante supporto e la fiducia dimostrata nei miei confronti".