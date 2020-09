Vierge e Petronas avanti insieme in Moto2 nel 2021

L'inizio non è stato dei migliori, ma piano piano il binomio formato da Xavi Vierge e dal Petronas Sprinta Racing sta cominciando a dare i suoi frutti. A Misano, lo spagnolo ha fatto un evidente passo in avanti, conquistando il quarto posto nel Gran Premio di San Marino.

Nella seconda gara romagnola invece è stato sfortunato, perché è stato letteralmente abbattuto da Marcel Schrotter quando era nella lotta per il gradino più basso del podio.

In ogni caso, gettare la spugna arrivati a questo livello di competitività sarebbe stato stupido, quindi non deve stupire se oggi è arrivato l'annuncio del rinnovo per la prossima stagione tra il pilota spagnolo e la compagine malese.

"Sono davvero felice di continuare con Xavi in Moto2 visti i progressi che ha fatto da quando è entrato nel team. È importante che possa continuare con lo stesso atteggiamento anche il prossimo anno" ha detto il team manager Johan Stigefelt.

"È bello per la squadra confermare un pilota come Xavi perché partirà in una condizione avvantaggiata rispetto a quanto non abbia fatto quest’anno visto che già conosce il suo team e sanno come lavorano insieme al meglio, i propri punti di forza e quelli di debolezza per lavorarci insieme fin da subito".

"Abbiamo grandi speranze per Xavi in futuro ed è un piacere poter continuare con lui. Grazie a tutte le persone coinvolte e ai nostri partner per aver creduto in questo programma, vediamo cosa possiamo realizzare nel 2021" ha concluso.

Anche Vierge è parso soddisfatto per il rinnovo: "Ringrazio la squadra per credere in me confermandomi per un altro anno, ne sono molto lieto. Dal momento in cui sono entrato a far parte della squadra mi sono sentito a mio agio col mio team e con tutte le persone che formano parte di questa struttura, questo è uno dei motivi per cui voglio continuare con loro. La Moto2 è una categoria difficile e penso che rimanere con la stessa squadra e la moto, sarà fondamentale per tutti noi".

"Quest’anno, anche se è stata una stagione strana, siamo migliorati ad ogni gara, ci siamo avvicinati ai nostri obiettivi e se continueremo così anche il prossimo anno sarà fantastico. Abbiamo commesso degli errori ma ci sono serviti per imparare e miglioreremo per il futuro".

"Per ora il nostro obiettivo rimane lo stesso: essere tra i primi cinque ad ogni gara, lottare per i podi e le vittorie. Poi vediamo come possiamo finire questo campionato. Naturalmente per il prossimo anno gli obiettivi si rinnovano ma vogliamo essere nelle prime posizioni ad ogni GP per lottare per il campionato".