Thomas Lüthi in questa stagione è stato uno dei pochi piloti capace di combattere con Alex Marquez per il titolo. Il rider bernese ora punta alla seconda piazza nel Mondiale che attualmente è occupata da Brad Binder, che grazie a due successi consecutivi ha portato a casa un vantaggio di 4 punti sul pilota del team Dynavolt Intact GP.

Lüthi, pur avendo 33 anni, ha una carriera davvero lunghissima alle spalle fatta di tanti successi, come il Mondiale 125 conquistato nel 2005. Attualmente, inoltre, vanta 17 vittorie e 64 podi nel Motomondiale. Noi di Motorsport.com Switzerland lo abbiamo intervistato in esclusiva provando a fare un piccolo viaggio nella sua lunga carriera.

Come ti stai trovando nel nuovo team?

Mi trovo davvero alla grande, molto bene nella nuova squadra. Sono stato felice l’anno scorso di ricevere questa opportunità in Moto2 in un team così buono, con una squadra così professionale fatta di persone così preparate.

Cosa non ha funzionato nella passata stagione?

Un po’ di tutto. La mia situazione è diventata difficile sin da subito lo scorso anno a causa dei problemi politici all'interno del team e lo sport non era più al centro di tutto, ovvero la cosa più importante. Il mio lavoro è stato molto difficile, quindi ero decisamente in difficoltà in una situazione per me complicata.

Come ti sembra questa nuova Moto2? Ci spieghi le differenze con la moto che guidavi tu due anni fa?

Si certo, ho un nuovo motore. Le nuove Moto2 sono molto vicine e molto competitive e si può dare tanto gas sicuramente grazie al nuovo motore. Credo sia bello poter dire che è un buon passo nella giusta direzione. Ora abbiamo più elettronica e abbiamo moto più potenti. Il tempo sul giro sulla maggior parte dei tracciati è più veloce il che è incredibile e positivo per i piloti e per i team.

Tra i giovani piloti svizzeri pensi ci sia qualche talento che in futuro potrà vincere il titolo? Ci fai qualche nome?

Non è una situazione facile per i nuovi talenti in Svizzera. C'è un ragazzo, Jason Dupasquier e potrebbe presto fare il passo per salire nel Campionato del mondo. Provo a supportarlo, è davvero un bravo ragazzo e con molto talento. Per il titolo invece davvero non so cosa dirti perché nel futuro prossimo non avremo piloti Svizzeri forti nel Motomondiale.

Sei stato prima avversario e poi compagno di squadra di Morbidelli, cosa ne pensi di lui?

Franco è un bravo ragazzo, già quando abbiamo lottato per il titolo ho potuto vedere che era un pilota forte e un ragazzo speciale. Abbiamo vissuto in maniera speciale questo sport da compagni di squadra.

Si parla tanto di un possibile ritiro di Valentino Rossi. Che impatto pensi potrebbe avere questa cosa sulla MotoGP?

Valentino Rossi è davvero importante per questo sport. Un giorno però dirà che vorrà ritirarsi e noi sicuramente penseremo che non possiamo vivere senza di lui. Sicuramente molte cose cambieranno, ma alla fine lo spettacolo continuerà anche senza di lui. Ci sono altri ragazzi che hanno il carattere di Valentino. Valentino Rossi mancherà sicuramente a tutti, ma ripeto, lo spettacolo deve continuare.

Secondo te c'è qualche pilota in grado di battere Marc Marquez?

Sicuramente, ci sono altri piloti davvero forti. Dovizioso lo ha battuto qualche volta all'ultima curva. Questo è possibile, ma lui è di un altro livello rispetto a tutti gli altri ed è quello che penso. Se guardo i ragazzi della MotoGP sicuramente mi concentro su Marc, ha uno stile tutto suo ed un livello davvero alto.

Hai corso contro entrambi: più forte Marc o Alex Marquez?

Non lo so, domanda difficile, sicuramente entrambi i Marquez sono molto forti. In questo momento Alex è molto forte, ha un pacchetto molto forte con la moto e il team.

Quale è stato l’avversario più duro della tua carriera?

Sicuramente nell'anno del Mondiale, nel 2005, c’era Mika Kallio, che era veramente forte.

Dove ti vedremo nella prossima stagione?

Resterò dove sono, ho un contratto qui e sono veramente felice di restare. Penso che saremo davvero forti per il prossimo anno.