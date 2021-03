Test Moto2 Qatar, Giorno 2: Vierge con la top 6 in 0"089

La Moto2 ci ha abituati a vedere una grande battaglia negli ultimi anni, ma i valori che si stanno creandoedendo nei test collettivi in Qatar portano a pensare che le prime due gare della stagione 2021 potrebbero davvero essere aperte a qualsiasi risultato.

Basta pensare che sono ben 18 i piloti racchiusi nello spazio di meno di un secondo, ma i primi sei sono addirittura tutti compresi nello spazio di 89 millesimi. Se in Moto3 la Petronas Sprinta Racing per ora ha fatto la voce grossa a Losail, la squadra malese ha risposto presente anche nella classe di mezzo.

Il più veloce è stato infatti lo spagnolo Xavi Vierge, anche se il suo 1'58"832 è rimasto ancora distante di circa sette decimi la pole di Joe Roberts dello scorso anno, che rappresenta anche il primato del tracciato qatariota per la categoria. E' anche vero però che oggi il vento ha un po' infastidito la giornata e nel primo turno, per esempio, è sceso in pista il solo Stefano Manzi proprio a causa delle condizioni.

Ad inseguire la Kalex del battistrada ci sono due Boscoscuro (quest'anno le Speed Up si chiamano così), con Aron Canet che ha chiuso distanziato di 26 millesimi con quella con i colori Aspar, confermandosi secondo come ieri, e quella del team factory di Jorge Navarro che ha scalato la classifica fino alla terza posizione, a 56 millesimi.

Dopo essere stato il più veloce ieri, Remy Gardner si è inserito nuovamente nelle posizioni di testa, chiudendo quarto a 62 millesimi con la Kalex della Red Bull KTM Ajo. La buona giornata Petronas è completata poi dal quinto tempo di Jake Dixon, che sta riuscendo ad essere veloce nonostante non abbia ancora recuperato al 100% dall'infortunio di fine 2020.

Bisogna quindi scendere fino alla sesta posizione per trovare il migliore degli italiani, Marco Bezzecchi. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha fatto uno step importante dopo la giornata anonima di ieri ed è proprio lui a completare il gruppettino di testa.

Dal settimo in giù i distacchi cominciano ad aumentare, anche se non è affatto male la prestazione di Bo Bendsneyder, passato quest'anno sulla Kalex del SAG Team e capace di staccare il settimo tempo a 353 millesimi. Continua poi a dimostrare di avere tutte le carte in regola per fare bene subito Raul Fernandez, rookie della Red Bull KTM Ajo, ottavo. In realtà, non è troppo distante neppure Tony Arbolino, 11esimo a 528 millesimi con la Kalex della Intact GP.

Tra i due esordienti si sono infilati due dei piloti più esperti della griglia, ovvero Sam Lowes e Joe Roberts, che sicuramente sono tra i protagonisti più attesi di questa stagione ed hanno completato la top 10.

Sono tutti più attardati invece gli altri piloti italiani, a partire da Manzi che occupa la 14esima posizione. Tra i primi 20 ci sono anche Fabio Di Giannantonio e Simone Corsi, che hanno chiuso rispettivamente 17esimo e 18esimo. Dopo essere stato tra i più veloci ieri, Nicolò Bulega invece è arretrato fino alla 22esima piazza, seppur attardato di solo 1".

Continua a faticare un po' con l'adattamento alla MV Agusta anche Lorenzo Baldassarri, 24esimo, mentre a seguire c'è il terzetto composto da Lorenzo Dalla Porta, Yari Montella e Celestino Vietti, che occupano le posizioni tra la 26esima e 28esimo.

