Test Moto2 Losail, Giorno 3: Speed Up in spolvero con Navarro

I test invernali si sono conclusi alla grande per la Speed Up, che si è tolta la soddisfazione di piazzare tre moto nelle prime sei posizioni nella giornata conclusiva delle prove in Qatar, dove la settimana prossima prenderà il via il Mondiale 2020.

In cima alla lista dei tempi, sia di giornata che cumulativa, si è issato Jorge Navarro. Lo spagnolo ha girato in 1'58"520, precedendo di 144 millesimi la Kalex con i colori del SAG Team portata in pista dal figlio d'arte Remy Gardner. In terza piazza, a 311 millesimi, c'è poi l'altra Speed Up di Fabio Di Giannantonio, che quindi a sua volta sembra essere in palla in vista dell'inizio della stagione.

Quarto e quinto tempo per altre due Kalex, quella di Marcel Schrotter (Liqui Moly Intact GP) ed Enea Bastianini (Italtrans Racing), che sono anche gli ultimi ad essere riusciti ad infrangere il muro dell'1'59" in questa terza giornata.

In sesta posizione troviamo il migliore dei rookie, lo spagnolo Aron Canet, che con la Speed Up dell'Aspar sembra davvero pronto ad essere protagonista da subito nella classe di mezzo. Paga poco più di mezzo secondo Luca Marini, settimo con la Kalex dello Sky Racing Team VR46, ma nella top 10 ci sono anche Lorenzo Baldassarri (Pons Racing) e Nicolò Bulega (Gresini Racing), nono e decimo alle spalle anche di Xavi Vierge del Petronas Sprinta Racing.

Solamente 11esimo Jorge Martin con la Kalex della Red Bull KTM Ajo, ma lo spagnolo rimane secondo nella classifica combinata grazie alla prestazione che aveva ottenuto nella giornata di ieri. Nelle posizioni migliori poi si conferma anche lo statunitense Joe Roberts, 11esimo oggi e nono nella combinata. Continuano un po' a deludere invece Thomas Luthi ed Augusto Fernandez, solo 13esimo e 19esimo.

Così come sono ancora una volta attardate le due MV Agusta, con Stefano Manzi in 20esima posizione e Simone Corsi in 26esima. Stupisce invece vedere Marco Bezzecchi solamente in 23esima posizione, visto che il pilota dello Sky Racing Team VR46 era andato fin qui piuttosto bene nei test invernali. Subito dietro di lui c'è Lorenzo Dalla Porta: il campione del mondo della Moto3 oggi ha ridotto almeno il suo distacco dalla vetta a 1"3.