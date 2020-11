Syahrin in Moto2 anche nel 2021: correrà con NTS RW Racing

Il team NTS RW Racing ha ufficializzato l'ingaggio di Hafizh Syahrin per la stagione 2021 di Moto2. Per la squadra si tratta di una mossa molto importante, perché è riuscita a mettere sotto contratto un pilota di sicuro valore.

Syahrin, 26 anni, non è solo un pilota veloce, ma ha ormai un bagaglio d'esperienza nel Motomondiale a dir poco invidiabile. A sottolineare questo aspetto è stato Jarno Janssen, team manager di NTS RW Racing.

"Siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a mettere sotto contratto Hafizh, il quale non è solo un pilota estremamente talentuoso, ma anche una persona di spessore".

"Ogni settimana che passa diventiamo più forti e competitivi, ma stiamo ancora sviluppando la moto. Abbiamo bisogno di feedback del calibro di Hafizh per continuare questo processo".

Lo stesso Syahrin si è detto molto felice di questa nuova avventura: "Sono molto felice di rimanere in Moto2 e correre il prossimo anno con NTS RW Racing. Conosco gli sforzi che stanno facendo per sviluppare la moto nuova, ma credo nel progetto".

"NTS e il team hanno migliorato molto la moto in un tempo relativamente breve, passo dopo passo. Spero che, con la mia esperienza e i miei feedback, si possano fare grandi passi avanti. Sono convinto che potremo fare un ottimo lavoro assieme".

"Non sto certo facendo la mia miglior stagione nel Motomondiale (con Aspar, ndr), per cui sono molto felice della fiducia che il team ha riposto in me", ha concluso il pilota.

Syahrin prenderà contatto per la prima volta con la nuova moto nei test privati che si disputeranno all'Angel Nieto di Jerez de la Frontera il 26 e il 27 novembre, giornate in cui sarà accanto al suo nuovo compagno di squadra, il 16enne belga Barry Baltus.