Sky Racing Team VR46 a "casa" con una livrea speciale

Un GP di casa dal sapore speciale per lo Sky Racing Team VR46 a Misano Adriatico che ospiterà due gare in due settimane. Ad attendere Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti Ramus e Andrea Migno un clima unico con la presenza per la prima volta nella stagione 2020 di ben 10000 tifosi sulle tribune del circuito intitolato a Marco Simoncelli.

In testa alla classifica mondiale, al lavoro per fare uno step in avanti e pronto al riscatto, Luca che non vuole lasciare nulla di intentato sul tracciato dove è cresciuto. In pista per la prima volta dopo la storica domenica di Spielberg, Marco che ha dimostrato di poter essere protagonista.

Weekend impegnativo per Celestino che dai banchi di scuola, dove ha sostenuto l’esame di maturità, salirà direttamente in sella alla sua KTM per le prove libere. Con i più forti nel mirino Andrea alla ricerca del primo podio stagionale.

Una domenica ricca di emozioni attende lo Sky Racing Team VR46: come da tradizione infatti, la gara di casa sarà celebrata con una livrea dedicata. Quest’anno tute, caschi e moto si ispireranno ai colori della Hyundai i20 R5 New Generation di Umberto Scandola e dello Hyundai Rally Team Italia per sottolineare l’impegno a 360 gradi nel mondo dei motori e della velocità di WithU, partner del progetto dallo scorso gennaio.

Livrea Sky Racing Team VR46 Photo by: SKY Racing Team VR46

"Arriviamo a Misano, il GP di casa per tutto il Team e l’Academy. Un momento sempre speciale che quest’anno vivremo in maniera un po’ diversa dal solito. Sugli spalti non ci saranno tutti i tifosi, ma molti di loro saranno li e questo è un bellissimo messaggio di ripresa per tutto il nostro sport e non solo. A Spielberg, nel secondo GP, le cose sono state più complicate del previsto. Il mio step in avanti tra le due gare è stato più piccolo di quanto potessi aspettarmi e non sono riuscito ad essere veloce e competitivo quanto avrei voluto. Ho voglia di rifarmi" ha detto Luca Marini.

"Non vedo l’ora di tornare in pista, poi a Misano, il GP di casa! Sono carico, motivato e ho voglia di rimettermi al lavoro. Ci sarà il nuovo asfalto con cui prendere le misure, non so bene cosa aspettarmi, ma certo cambieranno tante cose perché la moto lavorerà diversamente. Io però punto ad essere veloce fin da subito" ha aggiunto Marco Bezzecchi.

"Certamente vogliamo continuare a lottare con i primi. Speriamo poi che l’aria di casa ci dia una mano. Gareggiare con il pubblico sarà molto bello, fa piacere dopo tutte queste gare. I tifosi saranno pochi ma spero buoni, ci serve davvero tanta carica!" ha detto Celestino Vietti.

"Correre a Misano è sempre speciale: la famiglia, gli amici, il tifo, insomma casa. Quest’anno sarà un po’ diverso, ma devo dire che non vedo l’ora di scendere in pista e vedere i tifosi, seppur pochi, seduti sulle tribune e pronti a farci sentire il loro supporto. In Austria, siamo stati veloci, soprattutto in gara 2, ma la penalità e qualche difficoltà tecnica ci hanno impedito di raccogliere risultati soddisfacenti" ha concluso Andrea Migno.