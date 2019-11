Simone Corsi torna in Moto2 con MV Agusta nel 2020

Simone Corsi tornerà a tempo pieno in Moto2 nella stagione 2020. Il pilota romano ha infatti torvato un accordo con il Forward Racing per andare ad affiancare il confermato Stefano Manzi in sella alla MV Agusta F2.

Corsi viene da un 2019 abbastanza travagliato, nel quale ha concluso il suo impegno con il Tasca Racing dopo circa metà campionato, facendo poi un paio di apparizioni in sella alla NTS della RW Racing GP come sostituto di un pilota infortunato. Ma la sua è stata un'annata avara di soddisfazioni, con un ottavo posto ad Austin come miglior risultato.

Nonostante tutto, la squadra di Giovanni Cuzari ha deciso di puntare sull'esperienza del 32enne, preferendolo allo svizzero Dominique Aegerter, che chiuderà la sua avventura con MV Agusta dopo la gara di Valencia, ma anche a Dymas Ekky Pratama, che era in corsa per la sella grazie ad uno sponsor che garantiva un budget importante.

Secondo quanto riferisce Sky Sport MotoGP HD, la scelta è ricaduta su Corsi anche perché MV vuole stringere una collaborazione con la Polizia di Stato per dare vita ad un progetto etico. Franco Toscano, amministratore delegato del main sponsor Temporary, è infatti un ex poliziotto.

Il contratto firmato da Simone è su base annuale, ma è prevista un'opzione di rinnovo attivabile in base ai risultati.