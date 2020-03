Semaforo verde per lo Sky Racing Team VR46 in Qatar

Al via la nuova stagione delle cilindrate minori in Qatar: domenica infatti, nella suggestiva pista di Losail tra le dune del deserto e la magia delle luci che illumineranno il tracciato scatterà il 2020 dello Sky Racing Team VR46, impegnato anche quest’anno in due categorie con 4 piloti, tutti italiani.

In Moto2, Luca Marini e Marco Bezzecchi cercheranno di essere protagonisti in sella alle loro Kalex. Dopo una produttiva off season per entrambi e prese le misure con i nuovi tecnici e gli update della moto, sono nella scia dei più forti.

"Non vedo l’ora di scendere in pista: quello del Qatar è uno dei tracciati che preferisco e l’emozione della prima gara dell’anno è sempre speciale. È stata una lunga pre season, abbiamo lavorato tanto, preso confidenza con la nuova moto e la nuova squadra. Arriviamo da un buon test proprio qui in ottica gara e continueremo in questa direzione per ridurre le distanze dai primi" ha detto Luca Marini.

"L’attesa è finita e sono contento di esordire a tutti gli effetti con il nuovo Team. È stata una off season impegnativa: il cambio di squadra, l’approccio alla Kalex e tante belle novità. Abbiamo lavorato sodo, anche la settimana scorsa qui in Qatar, e siamo pronti a fare bene" ha aggiunto Marco Bezzecchi.

Lavoro di squadra, soprattutto sul long run, e novità tecniche anche per Celestino Vietti Ramus e Andrea Migno in Moto3. Una coppia solida, veloce e pronta a ricucire il divario dai primissimi.

"Losail è uno dei tracciati che più mi piace dell’intero calendario! Una pista veloce, tecnica e guidata. Abbiamo fatto tanto nei test, simulazioni in ottica gara, lavoro sul long run per arrivare pronti a domenica. Sfrutteremo ancora venerdì e sabato per riuscire a trovare il miglior compromesso con le novità tecniche e affrontare al meglio la prima gara della nuova stagione" ha detto Celestino Vietti.

"Sarà un caso forse, ma domenica prossima diventerò a tutti gli effetti il pilota con il maggior numero di partenze nella storia dello Sky Racing Team VR46. Sono davvero molto felice di essere tornato in questo Team: l’atmosfera al box è pazzesca con i meccanici, i tecnici, i miei compagni di squadra. Tutto questo ci darà una carica in più per fare del nostro meglio in questo importante appuntamento e per il resto della stagione" ha aggiunto Andrea Migno.