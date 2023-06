Pirelli sostituirà Dunlop come fornitore di pneumatici in Moto2 e Moto3

Nel 2024, Pirelli subentrerà a Dunlop, che ha fornito pneumatici alle griglie Moto2 e Moto3 per oltre un decennio e il cui legame con Dorna, promoter del campionato, scade alla fine del 2023.

La mossa dell’azienda milanese, che guarda sempre più agli sport a due ruote come piattaforma per migliorare la reputazione del proprio marchio, espande ulteriormente la sua presenza nello spettro del motorsport, dove è già fornitore esclusivo in Formula 1, World Rally e mondiale Superbike.

Oltre a monopolizzare queste discipline e altre 30 minori in più di 40 Paesi, l'azienda lombarda è anche fornitore unico dei principali team del Campionato Mondiale Motocross nelle categorie MXGP e MX2. E questa inclinazione verso il mondo delle corse estende ora i suoi tentacoli al Campionato del Mondo MotoGP.

Il suo arrivo nel Campionato del Mondo, in ogni caso, è limitato esclusivamente alle categorie intermedie, circostanza che esclude le moto pesanti, blindate da Michelin. Il costruttore francese, dal canto suo, ha un contratto di esclusività nella classe regina che scade nel 2026, poco prima dello sconvolgimento del regolamento tecnico che avverrà.

Per quanto Motorsport.com ha potuto apprendere, non sembra che l'azienda spagnola che detiene i diritti del Campionato del Mondo stia in alcun modo pensando a una gara per attirare nuovi fornitori nel breve o medio termine, né è contemplata la possibilità di una competizione tra marchi, come è accaduto in passato.

Pirelli sarebbe anche il fornitore di altri campionati minori come il Campionato del Mondo Junior GP, la Talent Cup asiatica o la recente Latin America Talent Cup, grazie alla quale i nuovi talenti del motociclismo crescerebbero utilizzando gli stessi pneumatici fino ad approdare al mondiale.

Questo approdo dell'azienda italiana arriva in un momento in cui Pirelli si trova ad affrontare una forte concorrenza in Formula 1 da parte di un altro fornitore, visto che pochi giorni fa Bridgestone ha annunciato la sua candidatura a fornire pneumatici al Grande Circus tra il 2025 e il 2028.