Moto2 | Video: paura a Portimao, strike con 9 piloti a terra!

Il circuito di Portimao si è rivelato molto insidioso questo fine settimana per il motomondiale, che si è trovato a fronteggiare condizioni meteo a volte proibitive. Ne ha fatto le spese la Moto2, scesa in pista dopo la MotoGP per la gara. L’evento conclusivo del weekend si è disputato sotto una pioggia che non solo ha messo in difficoltà la griglia, ma ha reso impossibile restare in pista: alla Curva 2 infatti c’è stata una caduta multipla nelle prime fasi di gara che ha coinvolto ben 10 piloti.

La Direzione Gara è stata costretta a esporre la bandiera rossa e interrompere la gara per questione di sicurezza. Una delle 10 moto nella ghiaia inoltre è andata a fuoco, rendendo ancora più complicata la situazione. Nessun pilota ha riportato conseguenze nelle cadute, ma sicuramente la faccia del mondiale cambia, perché gran parte di loro sono in lotta per il titolo. Parliamo di Aron Canet, Tony Arbolino, Lorenzo Dalla Porta, Cameron Beaubier, Augusto Fernandez, Ai Ogura, Somkiat Chantra, Albert Arenas, Maros Ramirez, Zonta Van Den Goorbergh, Pedro Acosta e Simone Corsi.