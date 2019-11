Moto2, Valencia: Navarro in pole, prima fila per Manzi

Si è conclusa l’ultima qualifica della stagione della Moto2 a Valencia e porta la firma di Jorge Navarro, che davanti al suo pubblico conquista una grande pole position. Lo spagnolo ferma il cronometro sull’1’34”461, che gli permette di mettersi al comando della classifica dei tempi e scatterà così davanti a tutti nell’ultima gara dell’anno.

Beffato di soli 17 millesimi Jorge Martin, che riesce ad agguantare la seconda posizione in griglia di partenza e perde la pole position per un soffio. In prima fila con i due spagnoli troviamo Stefano Manzi, autore fino ad ora un ottimo weekend. L’italiano riesce a conquistare il terzo tempo a poco meno di un decimo dal poleman.

Grande prestazione anche da parte di Luca Marini. Il pilota SKY Racing Team VR46, dopo le libere in sordina, riesce ad avere un guizzo e si porta in quarta posizione, aprendo così la seconda fila. Accanto a lui scatterà Thomas Luthi, quinto a due decimi da Navarro. Fabio Di Giannantonio continua a rimanere saldamente in top 10 e si qualifica con il sesto tempo.

Apre la terza fila Brad Binder: il sudafricano, dopo aver dominato gli ultimi due turni di prove libere, non riesce a confermarsi e non va oltre il settimo tempo. Paga comunque 266 millesimi di ritardo dal poleman e resta davanti ad Augusto Fernandez. Anche lo spagnolo è meno efficace in qualifica rispetto alle libere e chiude con l’ottavo tempo, mentre a chiudere la terza fila troviamo Enea Bastianini, nono.

Sam Lowes resta ai margini della top 10 e precede Xavi Vierge, 11esimo. Tra i qualificati nel Q2, Mattia Pasini resta più attardato ed è 12esimo davanti ad Andrea Locatelli, 13esimo. Sessione di qualifica disastrosa per Alex Marquez, che è solo 15esimo dopo aver faticato per tutto il fine settimana. Il Campione del mondo in carica, per cui si vocifera l’arrivo in MotoGP al posto di Jorge Lorenzo, resta alle spalle di Remy Gardner, 14esimo.