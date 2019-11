Moto2: terza pole di Navarro in Australia, Marini in prima fila

La pioggia ha continuato ad essere grande protagonista anche nelle qualifiche della Moto2 a Phillip Island, emettendo di fatto i verdetti definitivi a quattro minuti dal termine, quando ha iniziato a cadere in maniera abbastanza copiosa sul tracciato australiano, congelando le posizione.

Ad approfittarne è stato Jorge Navarro, che ha trovato un alleato importante per difendere la prima posizione della sua Speed Up, che aveva conquistato con un crono di 1'33"565, tenendo a distanza di 321 millesimi la KTM di Brad Binder. Per il pilota spagnolo è arrivata così la terza pole position stagionale.

Dopo una weekend complicato, con una spalla dolorante dopo una caduta nella FP1 ieri, in qualifica è venuto nuovamente fuori Luca Marini, andando ad artigliare un posto in prima fila con la sua Kalex dello Sky Racing Team VR46.

Beffato invece per appena 2 millesimi Fabio Di Giannantonio, arrivato veramente vicino a regalare una doppia prima fila alla squadra di Luca Boscoscuro, ma comunque autore di un'ottima qualifica con il quarto tempo davanti alla KTM di Jorge Navarro e ad un Sam Lowes che però domani dovrà andare a schierarsi ultimo per l'incidente di cui si era reso protagonista ieri con Jesko Raffin, scarenandolo deliberatamente sul rettilineo di partenza.

Ad approfittarne sarà il leader iridato Alex Marquez, che dopo il settimo tempo proverà a giocarsi il suo primo match point iridato prendendo il via dalla seconda fila. Ad aprire la terza fila ci sarà invece proprio Raffin, che la dividerà con le due KTM di Marco Bezzecchi ed Iker Lecuona, che guadagnano entrambi una posizione grazie alla penalità di Lowes.

Ne guadagnano addirittura due invece Nicolò Bulega e Stefano Manzi, che hanno chiuso la qualifica in 13esima e 14esima posizione, ma scatteranno 11esimo e 12esimo, perché supereranno anche il giapponese Tetsuta Nagashima, penalizzato di tre posizioni per un incidente che aveva provocato al via della gara di Motegi.

Tra i piloti ancora in corsa per il titolo non è stata particolarmente brillante la qualifica di Thomas Luthi, che scatterà decimo, così come quella di Augusto Fernandez, solamente 17esimo e quindi 16esimo in griglia, giusto davanti ad un Enea Bastianini non particolarmente a suo agio sul tracciato australiano.

Purtroppo il primo degli eliminati al termine della Q1 è Lorenzo Baldassarri, beffato per pochi millesimi per la seconda volta oggi. Prima era rimasto fuori di un soffio dalla Q2 diretta, mentre ora si ritrova 19esimo (ma 18esimo in griglia) per appena 40 millesimi a favore di Marini.

Il pilota del Pons Racing non è stato il solo escluso tra i piloti di casa nostra: Andrea Locatelli occupa il 22esimo posto, mentre Mattia Pasini si ritrova addirittura 26esimo su una pista su cui aveva ottenuto la pole position sia nel 2017 che nel 2018.

Nella Q1 abbiamo assistito anche ad un numero clamoroso di Dominique Aegerter, che all'uscita della curva 6 è stato sbalzato addirittura oltre il cupolino della sua MV Agusta, ma rimanendo aggrappato al manubrio è riuscito miracolosamente a ritornare in sella. Lo svizzero comunque è solo 23esimo.

Nel finale poi, quando ha ricominciato a cadere la pioggia, Luka Tulovic è andato lunghissimo alla prima curva ed è stato costretto a buttarsi dalla sua KTM del Kiefer Racing per evitare un impatto ad alta velocità contro le barriere.

