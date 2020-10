Moto2, Teruel: Lowes trionfa e diventa leader, disastro VR46

La Moto2 conclude la domenica di gare del Gran Premio di Teruel, secondo appuntamento consecutivo sul tracciato di MotorLand Aragon, che si conferma terreno di conquista di Sam Lowes. Per la terza domenica di fila, il britannico domina e lo fa in maniera impeccabile, conquistando il gradino più alto del podio e la vetta della classifica mondiale. Per il pilota del team Marc VDS è il terzo successo consecutivo ed il secondo sul tracciato spagnolo.

Con il successo odierno, Lowes diventa il primo pilota inglese a conquistare tre vittorie consecutive nella classe intermedia dal 1971, quando ad ottenere questo risultato era stato Phil Read. L’attuale leader del mondiale approfitta delle enormi difficoltà dei propri rivali in classifica ed accumula 25 punti preziosi al termine di una gara magistrale, condotta dal semaforo alla bandiera a scacchi e vinta con ben 8.4 secondi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano sale sul secondo gradino del podio, ma non riesce mai ad insidiare il britannico, che alla seconda gara ad Aragon appare davvero imprendibile.

Chiude il podio Enea Bastianini, che limita i danni. Il pilota del team Italtrans, partito dalla sesta casella, riesce ad agguantare il terzo posto finale, pur pagando 10 secondi dal vincitore e perdendo la vetta della classifica. L’italiano lascia Aragon da inseguitore e ha ora 7 punti di distacco da Lowes. Chi invece archivia il Gran Premio di Teruel con delusione è Luca Marini, che in gara non va oltre l’11esima posizione e si allontana dalla vetta della classifica, pur restando nella lotta iridata.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 combatte per tutta la gara nel centro del gruppo, non riuscendo a raccogliere i risultati sperati e dovendosi accontentare di restare fuori dalla top 10. Ma la gara è da dimenticare per il team di Valentino Rossi, che vede sprofondare i propri piloti: finisce nella ghiaia della Curva 1 il sogno iridato di Marco Bezzecchi, che scivola al quarto giro nel tentativo di recuperare posizioni e scrollarsi dal centro del gruppo. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 non riporta conseguenze, ma rientra mestamente ai box, consapevole di essere ormai lontano in classifica, dopo il secondo zero consecutivo. Bezzecchi è infatti ora a 48 lunghezze dal leader del mondiale.

Alle spalle dei piloti che salgono sul podio troviamo Remy Gardner, protagonista di un duello con Jorge Navarro, autore di una grandissima rimonta dalla metà del gruppo. Lo spagnolo, scattato dalla prima fila, parte male e deve ricostruire la sua gara, ma ha un passo che gli permette di recuperare posizioni, fino ad arrivare a tagliare il traguardo al quinto posto. Navarro precede Jorge Martin, ormai fuori dalla lotta per il mondiale e sesto alla bandiera a scacchi. Il portacolori Red Bull KTM Ajo riesce però ad avere la meglio su Jake Dixon, infuocato nelle prime fasi ma solamente settimo alla fine del Gran Premio di Teruel.

Al termine della gara, guadagna una posizione rispetto alla qualifica Augusto Fernandez. Lo spagnolo è ottavo davanti al connazionale Marcos Ramirez, nono. Chiude la top 10 Joe Roberts. Gara da dimenticare invece per Hector Garzo, che scattava dall’ottava casella ma conclude la gara in anticipo a causa di una caduta, senza conseguenze.

Non va meglio ad altri piloti, come Kasma Daniel e Thomas Luthi, fuori dalla gara alla prima curva. Il contatto fra i due, che ha provocato l’incidente in cui è stato coinvolto Tetsuta Nagashima, poi riuscito a rientrare in pista, è stato messo sotto investigazione dalla Direzione Gara. Chiudono il Gran Premio di Teruel con grande delusione anche Lorenzo Baldassarri e Stefano Manzi, scivolati e costretti al ritiro. Così gli altri italiani: Simone Corsi è 15esimo, mentre Nicolò Bulega e Lorenzo Dalla Porta sono 17esimo e 18esimo rispettivamente.