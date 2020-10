Moto2, Teruel, Libere 2: brilla Lowes, faticano gli italiani

La seconda sessione di prove libere a MotorLand Aragon è stata caratterizzata da due bandiere rosse, che però non hanno fermato Sam Lowes, autore del miglior crono del turno pomeridiano. Il britannico, protagonista di una delle scivolate che hanno causato l’interruzione della seconda sessione, riesce comunque ad essere efficace e si porta al comando, mentre i suoi contendenti al titolo faticano e restano attardati.

Lowes ferma il cronometro sull’1’51”920, beffando di soli 58 millesimi Jorge Navarro, che agguanta il secondo tempo nel finale di turno. Lo spagnolo non riesce a sopravanzare l’alfiere EG 0,0 Marc VDS, che mantiene il comando nonostante una caduta alla Curva 8. Proprio la scivolata comporta l’esposizione della bandiera rossa a nove minuti dal termine per pulire la pista, ma il pilota non riporta alcuna conseguenza.

Ma non è l’unica interruzione avvenuta in questo pomeriggio ad Aragon, anche Edgar Pons scivola nello stesso punto di Lowes ed i commissari di pista sono costretti ad esporre la bandiera rossa. Nessun danno per il pilota, che termina la sessione con il decimo tempo. Lo spagnolo resta davanti anche ai contendenti per il titolo, che nel secondo turno accusano qualche problema e restano decisamente più attardati rispetto agli avversari.

Il primo dei piloti in lotta per il mondiale è Marco Bezzecchi, che non va oltre l’11esimo crono e paga 648 millesimi da Lowes, saldamente al comando. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è anche protagonista di una banale scivolata alla curva 3 quando mancano venti minuti al termine della sessione. Il leader del mondiale Enea Bastianini è invece solamente 13esimo ed accusa otto decimi di ritardo dalla vetta. Ancora più attardato Luca Marini, che è addirittura 23esimo, con un distacco di 1.2 secondi.

Chi invece agguanta la top 10 è Hector Garzo, che con un colpo di reni si prende il terzo tempo, a soli due decimi dalla vetta. Alle sue spalle troviamo Fabio Di Giannantonio, che conferma le ottime prestazioni della mattina ed è quarto. Il romano precede Joe Roberts, quinto: i primi cinque piloti sono racchiusi in meno di tre decimi, in una sessione molto serrata. Jorge Martin paga un ritardo di 415 millesimi ed è sesto. Anche Jake Dixon si mostra in forma e firma il settimo tempo del pomeriggio. Remy Gardner e Nicolò Bulega sono ottavo e nono rispettivamente.