Moto2, Stiria: Martin penalizzato, Bezzecchi trionfa!

E’ stata una gara al cardiopalma quella andata in scena sul tracciato del Red Bull Ring decisa però subito dopo il taglio del traguardo. Jorge Martin dopo aver condotto dal primo all’ultimo giro è stato infatti penalizzato per aver ecceduto i limiti del tracciato ed il successo è stato così assegnato d’ufficio ad un Marco Bezzecchi autore di una rimonta clamorosa.

Martin è stato perfetto sin dalla partenza quando ha bruciato il poleman Canet per prendere subito il comando delle operazioni, mentre alle sue spalle è successo di tutto.

In curva 3 Lowes ha clamorosamente sbagliato la staccata travolgendo Chantra e Navarro per poi essere punito con bandiera nera, mentre poco dopo Canet ha sbagliato in ingresso di curva 4 cadendo e dicendo così addio ad ogni possibilità di podio.

Bezzecchi, scattato dalla quinta casella, non è stato perfetto nel primo giro ma non ha mai mollato iniziando una rimonta costante.

A metà gara il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha avuto la meglio su un coriaceo Gardner ed una volta avuta strada libera ha iniziato a girare su tempi incredibili riducendo giro dopo giro il divario da Martin.

Il pilota del team Ajo ha forse chiesto troppo alle proprie gomme nello stint iniziale ed ha visto il divario da Bezzecchi erodersi gradualmente.

Nel corso dell’ultimo giro Marco ha chiesto tutto alla propria moto e Martin ha sentito la pressione commettendo una piccola sbavatura andando sul verde in curva 8. L’errore è stato minimo ma le conseguenze sono state enormi dato che Jorge è stato penalizzato di una posizione perdendo così un successo che sarebbe stato ampiamente meritato.

Guarda anche: La classifica del Mondiale Moto2

A festeggiare, in modo inatteso, è stato così Marco Bezzecchi che ha potuto celebrare la prima vittoria in Moto2 giunta al termine di una rimonta pazzesca che ha confermato il grande passo gara fatto vedere nel corso delle libere.

Terzo gradino del podio per un Remy Gardner autore di una buona prima frazione di gara ma mai in grado di lottare seriamente per la vittoria, mentre Nagashima ha chiuso in quarta posizione dopo aver accusato un crollo deciso a metà gara per poi riprendersi nel finale e chiudere a 9 decimi di ritardo dall’australiano.

Buona la quinta posizione colta da Thomas Luthi, autore di una gara trascorsa in solitaria, mentre Xavi Vierge ha beffato Luca Marini nel finale per conquistare la sesta piazza.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 non è apparso a proprio agio con il tracciato austriaco sin dal venerdì e forse la scelta di adottare la morbida all’anteriore non si è rivelata corretta.

Enea Bastianini ha messo una pezza ad un sabato complicato rimontando dalla quindicesima posizione sino alla decima alle spalle di Garzo e Dixon.

In difficoltà gli altri italiani presenti in griglia con Bulega che ha chiuso tredicesimo precedendo Manzi e Baldassarri, mentre Dalla Porta e Di Giannantonio hanno completato il round austriaco in diciassettesima e diciottesima posizione e Corsi in ventesima.

Al termine del GP della Stiria Marini continua a restare leader del campionato con 87 punti davanti a Bastianini e Martin a quota 79, mentre Bezzecchi sale in quinta piazza con 65 punti alle spalle di Nagashima.

Guarda il Gran Premio BMW M di Stiria live su DAZN. Attiva ora