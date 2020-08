Moto2, Stiria: Aron Canet conquista la sua prima pole

Aron Canet è finalmente riuscito a conquistare la prima pole position in Moto2 grazie ad un giro praticamente perfetto realizzato sui saliscendi del Red Bull Ring.

Il pilota spagnolo è stato il protagonista inatteso in una sessione nella quale tutti si aspettavano di vedere Jorge Martin in cima alla lista dei tempi ed invece è stato Canet il più rapido con un giro chiuso in 1’28’’787.

La grandezza del giro di Canet è data anche dai distacchi inflitti agli avversari, in particolar modo proprio a Martin.

Il pilota del team Ajo, infatti, ha accusato un gap di 118 millesimi, mentre addirittura 370 sono stati i millesimi di ritardo pagati da Nagashima. Il giapponese, primo a non scendere sotto il muro del minuto e ventinove, è tornato daccapo a brillare nelle posizioni di vertice dopo qualche appuntamento sottotono.

Bene Augusto Fernandez, autore del quarto riferimento di giornata, mentre qualcosa di più ci si attendeva da Marco Bezzecchi.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46, dopo aver brillato nelle Libere, non è riuscito ad esprimersi al meglio in qualifica chiudendo con il quinto tempo in 1’29’’177 e domani scatterà davanti ad un Remy Gardner autore di una innocua scivolata in curva 1 che lo ha però costretto a chiudere anzitempo la sessione.

La terza fila si aprirà con Thomas Luthi autore del settimo crono davanti a Garzo e Navarro, mentre la top ten si completa con un Nicolò Bulega autore di un ultimo giro al limite chiuso in 1’29’’335.

Decisamente deludente la sessione disputata dal leader del campionato, Luca Marini, e dal suo diretto inseguitore in classifica, Enea Bastianini.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 non era apparso a proprio agio con la sua Kalex già dalle libere ma in qualifica non è riuscito a fare meglio del dodicesimo tempo pagando un ritardo di mezzo secondo dalla vetta, mentre Bastianini ha patito ulteriori difficoltà in questo turno riuscendo ad ottenere un modesto quindicesimo tempo in 1’29’’495.

