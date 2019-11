Moto2, Sepang, Libere 3: Binder polverizza il record

Sul fatto che la pista di Sepang sia velocissima in questo fine settimana non ci sono più dubbi. Anche in Moto2 è stato abbattuto il record del tracciato malese nella terza sessione di prove libere, con Darryn Binder che è diventato il primo pilota capace di scendere sotto al muro del 2'05".

Il pilota della della KTM ha fermato il cronometro sul 2'04"769, prestazione mostruosa che gli ha permesso di distanziare di ben 633 millesimi il diretto inseguitore, il leader iridato Alex Marquez, che questo fine settimana si gioca il suo secondo match point iridato e sembra avere un gran passo con la Kalex della Marc VDS.

Terzo tempo per il giapponese Tetsuta Nagashima, che forse avrebbe potuto fare anche meglio del suo 2'05"466 se non fosse caduto all'ultima curva dopo aver fatto segnare tre "caschi rossi". Scivolando, tra le altre cose, il pilota del SAG Team ha tirato giù anche Lorenzo Baldassarri, che con il 18esimo tempo si ritrova quindi in Q1.

Quarto tempo per l'altra Kalex del SAG Team, quella del figlio d'arte Remy Gardner, mentre lo sfidante di Marquez, lo svizzero Thomas Luthi, completa la top 5 con la Kalex della Dynavolt Intact GP ed è l'ultimo ad aver pagato meno di un secondo di distacco.

Bisogna scendere fino all'ottava posizione invece per trovare un altro pilota che ha ancora velleità iridate come Jorge Navarro. Il portacolori della Speed Up è alle spalle anche dei connazionali Jorge Martin e Xavi Vierge, mentre dietro di lui a completare il quadro delle prime dieci posizioni troviamo Iker Lecuona e Marcel Schrotter.

11esimo tempo per Sam Lowes, ma tra i 14 che hanno accesso alla Q2 c'è anche il terzetto tricolore composto da Enea Bastianini, Luca Marini e Fabio Di Giannantonio, tutti coinvolti in incidenti però in questa FP3. Il portacolori dell'Italtrans Racing è stato tamponato alla curva 9 da Augusto Fernandez, alla fine solo 21esimo.

Quello dello Sky Racing Team VR46 invece ha fatto tutto da solo, scivolando alla curva 1 ed accusando anche un leggero principio d'incendio sulla sua Kalex. A terra alla curva 8 invece quello della Speed Up, al quale comunque è andata meglio rispetto a Mattia Pasini ed Andrea Locatelli, finiti in Q1 con il 16esimo e 17esimo tempo.

Nel primo segmento della qualifica saranno impegnati poi anche Nicolò Bulega, 20esimo con la Kalex dello Sky Racing Team VR46, e Stefano Manzi, 24esimo con la MV Agusta. Neppure un giro cronometrato invece per Marco Bezzecchi, che ha patito un problema tecnico sulla sua KTM del Team Tech 3 che si spera possa essere risolto in vista delle qualifiche.