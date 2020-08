Moto2, Red Bull Ring, Libere 3: Lowes si conferma al top

Tre su tre. Sam Lowes si è confermato il più veloce anche nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria di classe Moto2. Il pilota della Marc VDS sembra aver trovato un feeling speciale con la sua Kalex sul Red Bull Ring e questa mattina è sceso fino ad un crono di 1'28"877, grazie al quale ha distanziato di appena 73 millesimi un Remy Gardner in grande ripresa con la Kalex del SAG Team.

La buona notizia per i colori di casa nostra, però, è che dopo la giornata difficile di ieri, sia Luca Marini che Enea Bastianini sono riusciti a ritagliarsi lo spazio nella Q2 che avevano mancato ieri, staccando il terzo ed il quarto tempo con il portacolori dello Sky Racing Team VR46 davanti al leader iridato.

Quinto tempo poi per la Speed Up di Aron Canet, che ha preceduto il compagno di squadra di Marini, ovvero Marco Bezzecchi, che purtroppo però è l'ultimo degli italiani ad aver centrato l'accesso diretto alla Q2, con Stefano Manzi che è stato particolarmente sfortunato, perché il 12esimo tempo della FP3 non gli è bastato per rientrare nella top 14 cumulativa.

Continuando a scorrere la classifica, la sorpresa più grande è probabilmente l'ottavo tempo di Somkiat Chantra, alle spalle di Xavi Vierge e davanti a Tetsuta Nagashima, bravo a riprendersi dopo una caduta avvenuta nei primi minuti del turno.

Dopo diverse gare in ombra, finalmente si è rivisto tra i migliori anche l'ex pilota di MotoGP Thomas Luthi, autore del decimo tempo davanti a Jorge Navarro, anche lui qualifica per il Q2 con la Speed Up nonostante un highside alla curva 1. Gli ultimi ad aver avuto accesso alla Q2 sono Jake Dixon, Augusto Fernandez e Jorge Martin, tutti entrati grazie alla prestazione di ieri.

Saranno ben sei quindi i ragazzi di casa nostra che dovranno passare dalla Q1: oltre al già citato Manzi parliamo di Nicolò Bulega, Lorenzo Baldassarri, Fabio Di Giannantonio, Lorenzo Dalla Porta e Simone Corsi. Tra gli esclusi però sorprende vedere anche Joe Roberts, reduce dal suo primo podio in Repubblica Ceca. Out poi anche Marcel Schrotter autore di una scivolata alla curva 4.

La più spettacolare però è stata probabilmente quella di Hector Garzo, che ha perso il controllo della sua moto sul rettilineo che porta alla curva 3 alla curva 4, scivolando in mezzo alla pista, ma venendo fortunatamente evitato da tutti.

Guarda il Gran Premio myWorld d’Austria live su DAZN. Attiva ora