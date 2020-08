Moto2, Red Bull Ring, Libere 1: Lowes di un soffio su Bezzecchi

La tanto attesa pioggia ha graziato anche i piloti della classe Moto2 nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria. Un turno che è stato a forti tinte Marc VDS, con Sam Lowes che ha fatto segnare il miglior tempo ed Augusto Fernandez invece il terzo.

Il britannico, reduce dal secondo posto di Brno, ha girato in 1'29"133, staccando di 44 millesimi la Kalex gemella dello spagnolo. Tra di loro, però, si è infilata quella con i colori dello Sky Racing Team VR46 affidata a Marco Bezzecchi, secondo per appena 16 millesimi.

Quarto tempo per Jorge Martin, staccato di 129 millesimi con la Kalex della KTM Ajo, mentre in quinta posizione c'è la prima delle Speed Up, che è quello spagnolo Jorge Navarro. Buona però pure la prestazione di quella con i colori Aspar affidata ad Aron Canet, settimo alle spalle anche del figlio d'arte Remy Gardner.

Dopo un turno un po' complicato, nel finale è risalito anche l'ex leader del Mondiale Tetsuta Nagashima, ottavo alla fine davanti un terzetto di piloti di casa nostra, composto dalle due Kalex di Lorenzo Baldassarri e Luca Marini, ma anche dalla MV Agusta di Stefano Manzi.

Il leader del Mondiale Enea Bastianini invece ha iniziato con grande calma il weekend e al momento occupa la 13esima posizione, anche se con un ritardo di appena quattro decimi. Il pilota del Team Italtrans comunque al momento sarebbe in Q2, così come Somkiat Chantra e Thomas Luthi, che occupano rispettivamente la 12esima e la 14esima posizione.

Per il momento invece sarebbe costretto a passare dalla Q1 Nicolò Bulega, accreditato del 16esimo tempo alle spalle di un altro "escluso" di lusso come lo statunitense Joe Roberts, reduce dal suo primo podio iridato a Brno.

In coda al gruppo c'è poi un altro terzetto di italiani: Simone Corsi, ancora convalescente dall'infortunio al piede di domenica scorsa, è 25esimo con la sua MV Agusta, seguito da Lorenzo Dalla Porta e da un Fabio Di Giannantonio sempre più in difficoltà e ai ferri corti con la Speed Up.

Il campione del mondo in carica della Moto3 invece si è reso protagonista di un eposodio curioso e sfortunata, cadendo dopo la bandiera a scacchi, mentre stava effettuando la prova di partenza con la sua Kalex del Team Italtrans.

