Moto2, Qatar, Libere 1: Bezzecchi vola e precede Lowes

L’attesa è finita, si ricomincia a fare sul serio: la classe intermedia del mondiale è scesa in pista per il primo turno di prove libere dell’appuntamento inaugurale della stagione. Sul Circuito di Losail si riparte da Marco Bezzecchi, che si è imposto davanti a Sam Lowes. Certo, le alte temperature della mattina qatariota sono meno indicative rispetto a quelli che saranno i tempi del pomeriggio, più vicini all’orario della gara.

Però Bezzecchi parte con il piede giusto e si mette al comando della classifica dei tempi, fermando il cronometro sui 2’00”305. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 tira subito fuori gli artigli e precede di soli 16 millesimi Sam Lowes. Il duello si accende immediatamente, mostrando che i due contendenti al titolo dello scorso anno si ripropongono anche in apertura del 2021. Ma attenzione a Fabio Di Giannantonio, che si porta a poco più di due decimi dalla vetta, chiudendo la prima sessione di prove libere con il terzo crono. Un buon inizio anche per il pilota romano, che ha svelato di avere già una moto pronta in MotoGP nel 2022.

Inizia con il quarto tempo la stagione di Bo Bendsneyder, che precede Remy Gardner, altro pilota da tenere d’occhio in chiave iridata. Il portacolori Red Bull KTM Ajo paga 363 millesimi da Bezzecchi ed è quinto. Jorge Navarro parte con la sesta piazza e lo segue Jake Dixon, che sembra ormai aver quasi pienamente recuperato dall’infortunio.

Albert Arenas debutta in Moto2 con l’ottavo crono al termine della prima sessione di prove libere ed è il primo pilota ad andare oltre il mezzo secondo di ritardo. Il campione Moto3 in carica però riesce ad entrare immediatamente in top 10 all’esordio nella classe intermedia. Chiudono il gruppo dei primi dieci Raul Fernandez e Marcos Ramirez, nono e decimo rispettivamente.

“Delude” un po’ Augusto Fernandez in questo inizio di stagione, rimanendo fuori dalla top 10 per 33 millesimi e chiudendo in 11esima posizione. Lo spagnolo resta davanti ad Ai Ogura, 12esimo con caduta nel finale, fortunatamente senza conseguenze. Avvio difficile anche per il veterano Marcel Schrotter e Aron Canet, 13esimo e 14esimo rispettivamente. Non sorride nemmeno Joe Roberts, che proprio a Losail lo scorso anno aveva conquistato la pole e ora è solamente 15esimo.

Bisogna scorrere la classifica anche per trovare gli altri italiani: Nicolò Bulega è 18esimo davanti a Stefano Manzi, 19esimo. Tony Arbolino esordisce in Moto2 con il 20esimo tempo. Il gruppo tricolore è tutto raccolto in posizioni vicine, Celestino Vietti infatti è alle spalle del pilota Liqui Moly Intact GP e chiude il primo turno in 21esima posizione, seguito da Lorenzo Baldassarri, 22esimo. Chiude il gruppo Lorenzo Dalla Porta, 26esimo dietro Simone Corsi. Proprio il pilota romano però rappresenta la nota più dolente lato Italia: nell’ultimo giorno di test è stato protagonista di un highside che gli ha procurato l’incrinatura di una costola. Ha provato a scendere in pista, ma nonostante gli antidolorifici non è riuscito a completare il turno, pertanto il suo weekend potrebbe finire qui.