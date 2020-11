Moto2, Portimao, Libere 2: Marini su Lowes, Bastianini quinto

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo ci sta preparando per la lotta mondiale, ancora da assegnare alla classe Moto2. Nell’ora di prove pomeridiana, che provvisoriamente segna il passaggio diretto alla Q2 della qualifica del sabato, la spunta Luca Marini. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 stampa nel finale un 1’42”941 che rappresenta anche il nuovo record della pista e beffa per 182 millesimi Sam Lowes.

Il britannico, decisamente molto dolorante al termine del secondo turno, chiude con il secondo crono anche nella combinata, sempre alle spalle di Marini, che arriva al sabato di qualifica da leader. Ancora Italia in terza posizione, con Lorenzo Baldassarri che paga 198 millesimi dal connazionale. Remy Gardner insegue l’alfiere Flexbox HP40 in quarta posizione, ma paga già un ritardo più importante, quasi tre decimi dalla vetta.

Enea Bastianini è più distante dai due rivali in classifica anche nella seconda sessione di prove libere, ma è comunque provvisoriamente qualificato: il leader del mondiale è quinto a 316 millesimi al termine della giornata ed occupa la quinta posizione anche nella classifica combinata, che vede i due avversari ancora davanti. Alle spalle di Bastianini si piazza Xavi Vierge, sesto a quasi quattro decimi, mentre Jorge Navarro è settimo.

Fabio Di Giannantonio non riesce ad essere nella top 3 come questa mattina, ma comunque migliora il tempo della prima sessione, pur restando in ottava posizione al termine delle FP2. Seguono Marco Bezzecchi e Hector Garzo, che chiudono la top 10 in nona e decima posizione rispettivamente. Tra i qualificati in via provvisoria troviamo anche Augusto Fernandez, 11esimo davanti a Nicoò Bulega, 12esimo. Stefano Manzi sembra aver iniziato il weekend con il piede giusto ed arriva al sabato in 13esima posizione nella combinata. Resta più attardato Marcos Ramirez: il leader della mattinata non va oltre la 14esima piazza finale ed al momento è l’ultimo dei qualificati.

Faticano invece gli altri italiani: Lorenzo Dalla Porta è 24esimo, mentre Simone Corsi è ultimo, in 28esima posizione. Da segnalare inoltre che Jorge Martin non ha un tempo cronometrato a causa di un problema tecnico avvenuto proprio nelle fasi iniziali del turno. Questo gli ha impedito di poter girare.