Moto2, Portimao, Libere 1: Ramirez comanda, Bastianini indietro

Inizia l’ultimo fine settimana di gara della stagione 2020 ed è il Circuito di Portimao ad ospitare la Moto2 per l’appuntamento che deciderà il mondiale. Con il titolo ancora in gioco, i piloti sono scesi in pista per disputare la prima sessione di prove libere, che porta la firma di Marco Ramirez. Lo spagnolo stampa un 1’43”740 di un turno serrato, che vede ben diciassette piloti racchiusi in meno di un secondo.

In una sessione ampliata fino ad un’ora per permettere ai piloti di familiarizzare con il nuovo tracciato entrato in calendario quest’anno, si sono visti già tempi interessanti: alle spalle di Ramirez troviamo la doppietta italiana formata da Fabio Di Giannantonio e Luca Marini. Il romano, il cui nome è ultimamente accostato all’Aprilia in MotoGP, è secondo e precede l’alfiere Sky Racing Team VR46, ancora in lotta per il titolo mondiale. Marini paga 59 millesimi dalla vetta, ma è il primo dei piloti in lotta per la corona iridata.

Remy Gardner si ferma in quarta posizione al termine delle FP1 e precede Marco Bezzecchi, quinto a 179 millesimi da Ramirez. Segue Augusto Fernandez, che si era portato in testa durante la sessione salvo poi chiudere con il sesto tempo finale. C’è ancora Italia in top 10, grazie al settimo crono di Nicolò Bulega, che si porta a poco meno di tre decimi dalla prima posizione e precede Hector Garzo, ottavo. Chiudono il gruppo dei primi dieci Xavi Vierge e Jorge Martin, nono e decimo rispettivamente.

Poco fuori dalla top 10 troviamo uno stoico Sam Lowes. Il britannico scende in pista ancora infortunato: a seguito della brutta caduta dello scorso fine settimana, l’alfiere Marc VDS deve combattere con un polso destro non al 100%. Ulteriori esami medici hanno infatti evidenziato una frattura dell’osso pisiforme della mano destra di poco di un millimetro. Il pilota è sotto antidolorifici ed utilizza una guanto con una modifica, ma al momento non sembra necessario un intervento.

Lowes resta a sei decimi dalla vetta e precede Bo Bendsneyder, 12esimo. Resta invece più attardato Enea Bastianini, solamente 14esimo. Il leader del mondiale accusa 728 millesimi da Ramirez, detentore del miglior crono di questa sessione. Per trovare gli altri italiani bisogna scorrere ancora la classifica: Stefano Manzi è 16esimo e Lorenzo Baldassarri è 17esimo. Simone Corsi è solamente 25esimo, mentre Lorenzo Dalla Porta chiude il gruppo con il 29esimo tempo.