Moto2, Portimao: Gardner firma l'ultima pole dell'anno

L’ultima qualifica dell’anno della Moto2 è stata ad alta intensità ed a mettere il proprio autografo in cima alla lista dei tempi con un giro conclusivo decisamente al limite è stato Remy Gardener.

L’australiano, già il più rapido al termine delle FP3, ha tirato fuori il coniglio dal cilindro nei minuti conclusivi del turno fermando il cronometro sul tempo di 1’42’’592 diventando imprendibile per tutti i rivali.

Nulla ha potuto Luca Marini nonostante un feeling con la sua Kalex ed il tracciato sempre crescente. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 si è dovuto arrendere per 118 millesimi, ma ad impressionare sono i distacchi risicatissimi dal secondo in poi.

Fabio Di Giannantonio ha conquistato la possibilità di partire dalla prima fila con il terzo tempo pagando un gap da Marini di 11 millesimi, mentre il leader del campionato, Enea Bastianini, e’ riuscito soltanto all’ultimo secondo a raddrizzare un sabato che sembrava diventare sempre più complicato centrando con i denti il quarto tempo.

Enea ha preso il rischio di montare la gomma soft all’anteriore e dopo un penultimo tentativo che l’aveva visto ottenere il nono riferimento è riuscito a sfruttare la scia di Canet per chiudere con il crono di 1’42’’722 ad un solo millesimo di ritardo da Di Giannantonio.

Il risultato di Bastianini è di grande valore se si considera che donami avrà al suo fianco un Sam Lowes autore di una grande prestazione nonostante il dolore al polso destro che lo sta affliggendo sin dallo scorso weekend.

La seconda fila si completa con Jorge Martin autore del sesto tempo, mentre dalla terza prenderà il via un Nicolò Bulega bravo a passare il Q1 per poi sfruttare costantemente la scia di Marini in Q2 e piazzarsi davanti ad Augusto Fernandez.

La top 10 si è completata con Ramirez ottavo davanti a Nagashima ed Hector Garzo, mentre Marco Bezzecchi, dopo le difficoltà viste in FP3, non è riuscito a fare meglio dell’undicesimo tempo in 1’43’’013.

Da segnalare il grande rischio corso da Aron Canet ad inizio turno. Lo spagnolo ha perso il controllo della propria moto all’ingresso dello scollinamento di curva 8 per poi cadere in terra e venire sfiorato da numerosi piloti impossibilitati a vederlo per l’elevato cambio di pendenza. Solo per un miracolo la tragedia è stata evitata.