Moto2, Phillip Island, Libere 2: Martin brilla nel dominio KTM

Phillip Island è famosa perché è uno di quei luoghi unici al mondo in cui si possono sperimentare anche quattro stagioni in un giorno solo. Oggi lo hanno provato sulla loro pelle i piloti della classe Moto2: dopo aver girato sotto alla pioggia battente nella FP1, infatti, nel pomeriggio hanno ritrovato la pista asciutta, con un sole splendente a baciare l'asfalto del tracciato australiano.

La FP2, dunque, è diventata una sessione quasi fondamentale per l'accesso diretto alla Q2, visto che per domani è previsto il ritorno della pioggia. E bisogna dire che sull'asciutto le KTM si sono mostrate veramente in grande spolvero, riuscendo ad andare ad occupare quattro delle prime cinque posizioni.

Il più veloce è stato Jorge Martin che, dopo aver conquistato il suo primo podio nella classe di mezzo lo scorso fine settimana a Motegi, sembra aver fatto un click importante e oggi ha messo tutti in fila sia sul bagnato che sull'asciutto.

Il pilota spagnolo ha girato in 1'33"010 ed ha distanziato di ben 343 millesimi il compagno di squadra Brad Binder, fresco di promozione nella squadra ufficiale KTM in MotoGP per la stagione 2020.

Come detto, però, sono quattro le moto austriache al vertice, perché in quarta posizione c'è Iker Lecuona ed in quinta un grande Marco Bezzecchi, che si è preso anche la palma di miglior pilota italiano di giornata. La cosa curiosa è che nella top 5 non c'è neanche una Kalex, perché ad occupare la terza piazza c'è la Speed Up di Jorge Navarro.

La migliore delle Kalex è quindi quella del giapponese Tetsuta Nagashima, autore del sesto tempo davanti ad un Nicolò Bulega, veloce anche sull'asciutto con la Kalex dello Sky Racing Team VR46, ed al leader iridato Alex Marquez sulla Kalex della Marc VDS.

La sorpresa di questo turno è Jesko Raffin, bravissimo a portare la NTS addirittura in nona posizione. Tra le altre cose, nel finale l'elvetico è stato protagonista di un episodio particolare, venendo speronato apparentemente volontariamente da Sam Lowes sul rettilineo di partenza. Il britannico del Gresini Racing, che era anche incappato in una scivolata alla curva 11, non è andato oltre il 16esimo tempo invece.

Continuando a scorrere la classifica, anche Stefano Manzi si è confermato piuttosto competitivo pure sull'asciutto, piazzando la sua MV Agusta in decima posizione. Questo vuol dire che ci sono la bellezza di cinque telai differenti nelle prime dieci posizioni.

Tra i 14 che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 ci sono anche gli altri due contendenti al titolo, ovvero Thomas Luthi ed Augusto Fernandez, rispettivamente 11esimo e 13esimo. Gli altri due slot invece sono per due piloti italiani, con Enea Bastianini e Lorenzo Baldassarri che si sono spartiti la 12esima e la 14esima posizione.

Peccato invece per Fabio Di Giannantonio, 15esimo e quindi virtualmente fuori dalla Q2 per appena un decimo con la sua Speed Up. Dopo la brutta caduta di stamattina, Luca Marini era ancora un po' dolorante alla spalla sinistra e quindi non è riuscito a fare meglio del 20esimo tempo. Poco più indietro poi ci sono anche Andrea Locatelli e Mattia Pasini, 23esimo e 24esimo.

Da segnalare anche l'altra caduta del turno, che ha avuto per protagonista Dimas Ekky Pratama alla curva 8. Anche lui si è rialzato senza conseguenze.