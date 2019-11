Moto2, Phillip Island, Libere 1: Martin beffa Bulega

La pioggia ha continuato a cadere copiosa su Phillip Island anche durante la prima sessione di prove libere della Moto2 e, come si era visto già a Motegi, sul bagnato sembra esserci qualche difficoltà di troppo a livello di grip per la classe di mezzo, perché ancora una volta sono stati più di dieci i piloti che sono finiti ruote all'aria.

Con queste condizioni particolari, in cima alla pista dei tempi si sono portati diversi outsider e fino ad un paio di minuti dal termine il dominatore era stato Nicolò Bulega. Proprio nel finale però è venuto fuori Jorge Martin, che con la sua KTM si è spinto fino a 1'45"823, staccando di ben 771 millesimi il portacolori dello Sky Racing Team VR46.

Dopo l'ottimo weekend del GP del Giappone, si è confermato in grande forma anche Stefano Manzi, autore del terzo tempo con la MV Agusta, anche se con un ritardo di 1"1. A completare la top 5 ci sono poi un paio di piloti più esperti come Xavi Vierge e Thomas Luthi, ma sono diversi gli italiani che si sono messi in evidenza, con anche Andrea Locatelli e Marco Bezzecchi in sesta e settima posizione.

Il leader iridato Alex Marquez invece si è dovuto accontentare del nono tempo, alle spalle anche Sam Lowes. Il portacolori della Marc VDS però è tra quelli che sono finiti ruote all'aria. Tra l'altro lo ha fatto appena uscito dai box, alla curva 4. Stessa sorte capitata a Luca Marini, ma alla curva 2. Purtroppo, il vincitore delle ultime due gare è finito anche al centro medico per un controllo alla spalla sinistra, quella operata nel corso dell'inverno.

Molto brutta anche la caduta alla curva 8 di Remy Gardner, con la sua Kalex del SAG Team che si è addirittura spezzata in due, ma con il figlio d'arte che non sembra aver riportato conseguenze ed ha chiuso 11esimo, dietro a Marcel Schrotter. Dietro a Gardner c'è invece Somkiat Chantra, caduto ben due volte, alle curva 6 e alla curva 4.

Il quadro dei piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 si completa poi con Tetsuta Nagashima e con Lorenzo Baldassarri, scivolato a tempo scaduto alla curva 6. Per ora sono invece attardati i contendenti al titolo Augusto Fernandez e Jorge Navarro, rispettivamente 18esimo e 20esimo.

In coda al gruppo poi ci sono Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, entrambi caduti, ma pure Mattia Pasini, che ha completato solamente sei giri senza riuscire a mettere a referto un tempo rilevante.