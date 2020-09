Moto2: Pasini al posto di Martin al GP dell'Emilia Romagna

Il team KTM Ajo Red Bull dovrà fare a meno della sua punta di diamante Jorge Martin anche nel fine settimana di gara che sarà svolto tra pochi giorni, in cui il Motomondiale sarà impegnato a fare il GP dell'Emilia Romagna sul tracciato Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

Jorge Martin ha preso il COVID-19 qualche giorno fa e il suo tampone non è ancora risultato negativo. Per questo motivo il team Ajo ha deciso di affidare la moto del promettente spagnolo a un pilota talentuoso e di sicuro affidamento: Mattia Pasini.

Pasini conosce bene la pista di Misano, ma anche la Moto2. Ecco perché la squadra non ha avuto dubbi nell'affidarsi al romagnolo in quella che per lui sarà la gara di casa.

Per Pasini si tratta del debutto nel team Ajo KTM. "Sono davvero molto felice di tornare in pista, specialmente nel GP dell'Emilia Romagna. E' la mia gara di casa".

"Sono però molto dispiaciuto per Jorge Martin, soprattutto per quello che sta passando. Spero che possa tornare presto. Nel frattempo, cercherò di fare bene con la sua moto. Voglio ringraziare il team Red Bull KTM Ajo per avermi dato questa possibilità".

"Sono sicuro che sarà un fine settimana bello, voglio godermelo, fare un lavoro professionale e cercare di fare passi avanti costanti. Lavoreremo duro per portare a casa un ottimo risultato".