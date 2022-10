Moto2 | Navarro operato al femore ed indignato con la Direzione Gara

Durante la gara della Moto2 del Gran Premio d'Australia, Jorge Navarro è stato vittima di una caduta ad alta velocità che non avrebbe avuto grosse conseguenze, ma per sfortuna il pilota dietro allo spagnolo, Simone Corsi, non è riuscito a evitarlo e lo ha investito in un incidente molto pericoloso, che gli ha causato la frattura del femore sinistro.

Il corridore del team FlexBox HP 40 di Sito Pons era a terra nella ghiaia, a pochi centimetri dall'asfalto, e vi è rimasto, dopo essersi tolto il casco, per molto tempo, tanto da permettere al gruppo di gara di passare due volte sul posto, con il conseguente rischio che ciò comporta, senza che la Direzione Gara esponesse la bandiera rossa.

L'immagine era dantesca in televisione: si vedeva Navarro a terra seduto senza casco, immobile, con un solo commissario al suo fianco e le moto che sfrecciavano a meno di quattro metri di distanza.

Motorsport.com ha contattato l'agente del pilota, Albert Valera, che ha confermato che il pilota è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso un centro medico di Melbourne.

"Jorge si sente meglio, in linea di massima sarà dimesso martedì, è stato operato al femore della gamba sinistra, ma è già in piedi e può mettere il piede a terra, il che è un buon segno", ha spiegato Valera.

Tuttavia, il pilota è molto arrabbiato per l'accaduto e per la mancanza di reattività della Direzione Gara.

"È molto arrabbiato per il fatto che non sia stata esposta una bandiera rossa", ha spiegato Valera.

"I commissari, dopo essere rimasti a terra, hanno dovuto lasciare l'area quando sono arrivati gli altri piloti, e ne è rimasto solo uno, che non ha potuto fare nulla per tirarlo fuori. Ci sono voluti due giri prima che riuscissero a evacuarlo, mentre la gara passava davanti a lui, molto vicino".

"Jorge è un po' deluso da questa decisione, spera che riflettano e facciano dei cambiamenti su queste cose: è successo in Thailandia con la decisione della gara bagnata e ora questo", ha aggiunto in riferimento alla gara di Buriram, dove la Direzione Gara ha prolungato la decisione di fermare la gara della Moto2 nel bel mezzo di un acquazzone che ha messo in pericolo l'integrità dei piloti.

Lunedì mattina, Jorge ha ricevuto la visita del suo team FlexBox HP 40, guidato da Sito Pons ed Aron Canet, pdresso il centro medico di Melbourne dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ed è stato visitato anche da Simone Corsi, il pilota che ha avuto la sfortuna di trovarsi dietro di lui al momento dell'incidente e che lo ha investito con la MV Agusta, subendo una caduta e ferendosi alla mano destra.

Indignazione nel paddock

Le immagini di Navarro disteso a bordo pista e dei piloti che passano a pochi metri da lui hanno scatenato l'indignazione di molti membri del paddock.

Aleix Espargaro, pilota del team Aprilia MotoGP, è rimasto scioccato dall'accaduto.

"In Thailandia, durante la gara della Moto2, avrebbero dovuto prendere la bandiera rossa tre giri prima di quanto hanno fatto", ha detto Espargaro.

"Ne abbiamo parlato nella riunione della Safety Commission. Si sono scusati per questo. E qui, Navarro era a terra, in lacrime, con la gamba completamente frantumata. Con i commissari lì, nella ghiaia, insieme a lui, e non hanno esposto la bandiera rossa. È pazzesco", ha detto il pilota dell'Aprilia.

Joan Mir non ha potuto vedere l'azione dal vivo, ma quando gli è stato comunicato l'accaduto ha ritenuto necessario intervenire.

"Non ho prestato molta attenzione alla gara della Moto2, perché mi stavo preparando. Ma Navarro era a terra senza casco? Ne parleremo sicuramente, perché è un'evidente situazione da bandiera rossa".

Navarro, che nella prossima stagione si trasferirà nel paddock della MotoGP e si unirà al team Ten Kate per guidare una Yamaha nel Mondiale Supersport, non potrà, dopo questo sfortunato incidente, chiudere la sua avventura in Moto2 in sella alla sua Kalex.

Jorge Navarro, FlexBox HP 40, con el equipo en el Hospital de Melbourne, junto a Sito Pons y Aron Canet 1 / 7 Foto di: Pons Racing Jorge Navarro, FlexBox HP 40, con Simone Corse en el Hospital de Melbourne 2 / 7 Foto di: Pons Racing Jorge Navarro, Pons Racing crash 3 / 7 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing crash 4 / 7 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing bike 5 / 7 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing crash 6 / 7 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing crash 7 / 7 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images