Moto2, Misano: Marini trionfa nella tripletta italiana

Tre italiani davanti a tutti, a Misano e nel Mondiale. La Moto2 sta regalando davvero delle soddisfazioni enormi al motociclismo tricolore, con Luca Marini, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini che hanno monopolizzato il podio del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e che occupano le stesse posizioni anche nella classifica iridata.

Un grande trionfo, arrivato in una domenica che aveva veramente apparecchiato tutto per una battaglia tra loro: il rivale Jorge Martin era stato costretto ad alzare bandiera bianca per questo fine settimana, essendo risultato positivo al Coronavirus nei controlli pre-weekend.

In qualifica la pole position l'ha centrata Sam Lowes, ma sul britannico pendeva una penalità pesante per un incidente al Red Bull Ring, che ha costretto il pilota della Marc VDS a prendere il via dalla pitlane. La pole è stata quindi ereditata da Remy Gardner, ma anche il figlio d'arte si è fatto da parte, fratturandosi il pollice ed il piede sinistro in un highside al curvone avvenuto durante il Warm-Up.

A questo punto la prima fila diceva Marini-Bezzecchi-Bastianini, ma bisogna dire che i nostri ragazzi non si sono risparmiati ed hanno dato vita ad una battaglia veramente entusiasmante per la vittoria.

In realtà, Marini sembrava di averne di più dei connazionali e si era messo davanti ai connazionali con un buon margine. A 8 giri dalla fine però ha pagato a caro prezzo una sfollata alla curva 12, che ha permesso a Bezzecchi di infilarlo e di portarsi al comando.

Ne è venuto fuori un bellissimo duello interno allo Sky Racing Team VR46, nel quale i due non si sono risparmiati per niente: a 5 giri dalla fine, Marini ci ha provato alla staccata della Quercia, ma "Bez" gli ha risposto con grinta al Tramonto.

Guarda anche: La classifica del Mondiale Moto2

Un giro più tardi, "Maro" ha provato a sorprendere il compagno alla curva 2, ma è andato lungo e quindi Bezzecchi ha trovato l'incrocio per rimettersi davanti. Alla Quercia poi Marini si è ripreso la vetta, con Bezzecchi che ci ha riprovato al Curvone, dovendosi arrendere all'incrocio di Luca, che poi si è involato verso la vittoria.

A due giri dalla fine, infatti, anche Bezzecchi è incappato in una sfollata, pure lui alla curva 12, e questo ha permesso anche a Bastianini di rimettersi nella sua scia. Enea, a sua volta, aveva perso terreno invece in precedenza, al 16esimo giro, facendo un salvataggio "alla Marquez" alla Quercia. Il portacolori dell'Italtrans Racing ci ha provato fino all'ultima curva, ma poi alla fine si è dovuto accontentare del terzo posto.

La giornata però è davvero trionfale per tutti e tre, perché ora la classifica iridata vede Marini a quota 112, seguito a 17 lunghezze da Bastianini e a 27 da Bezzecchi. Martin precipita invece a 33 punti e perde tantissimo terreno anche Tetsuta Nagashima, caduto proprio all'ultimo giro.

Continuando a scorrere la classifica, ai piedi del podio ci sono gli spagnoli Xavi Vierge ed Augusto Fernandez, che hanno anche approfittato della scivolata di Marcel Schrotter. Sesto poi troviamo Thomas Luthi, davanti ad un Fabio Di Giannantonio finalmente tornato nelle posizioni di vertice con la sua Speed Up, dopo tante in ombra.

Alla voce eroe però va indicato anche Sam Lowes, risalito addirittura fino all'ottava posizione dopo aver preso il via dalla pitlane. Nella zona punti poi c'è spazio anche per Lorenzo Baldassarri in 11esima posizione, ma soprattutto ci sono anche i primi punti per il campione in carica della Moto3, Lorenzo Dalla Porta, 13esimo al traguardo.

Alle sue spalle Simone Corsi, oggi con una bella livrea con i colori della Polizia sulla sua MV Agusta e Nicolò Bulega. Fuori dai punti invece Stefano Manzi, che però ha dovuto fare i conti con un long lap penalty per infrazione ai track limits.