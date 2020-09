Moto2, Misano, Libere 2: Bastianini beffa Lowes nel finale

Con Jorge Martin costretto a saltare il Gran Premio di Misano per aver contratto il Covid, gli avversari tirano fuori gli artigli e ne approfittano per capitalizzare il più possibile in sua assenza. A chiudere con il miglior crono la seconda sessione di prove libere della Moto2 è infatti Enea Bastianini, che nella classifica mondiale si trova a pari punti con lo spagnolo.

Il pilota del team Italtrans ferma il cronometro sull’1’36”933, beffando nel finale Sam Lowes, dominatore del primo turno ed in testa per gran parte del pomeriggio. Il britannico però insegue in seconda posizione a 59 millesimi e precede Augusto Fernandez, autore del terzo tempo. Lo spagnolo è autore di una buona prestazione e resta davanti ad un altrettanto ottimo Nicolò Bulega. L’alfiere Federal Oil Gresini Moto2 agguanta il quinto tempo ed accusa un ritardo di poco più di due decimi dal connazionale e leader del turno.

Quinto tempo per Luca Marini al termine della seconda sessione. Il leader del mondiale paga 278 millesimi dalla vetta, ma migliora il crono rispetto alla mattina e resta tra i favoriti per la gara di domenica. Ancora una volta c’è tanta Italia in top 10, alle spalle del pilota Sky Racing Team VR46 si piazza Fabio Di Giannantonio, autore di un buon giro e sesto. Marco Bezzecchi è settimo: peggiora la posizione, ma non il tempo, così come il compagno di squadra abbassa il proprio crono rispetto a quello fatto segnare nel primo turno.

Hafizh Syahrin è ottavo, mentre chiudono la top 10 Jorge Navarro e Marcel Schrotter, nono e decimo rispettivamente. Il tedesco scivola durante il turno ma non riporta conseguenze e torna in pista. Cade anche Xavi Vierge negli ultimi minuti di sessione e non va oltre la 13esima posizione, alle spalle di Tetsuta Nagashima, 12esimo.

Ancora una volta i tempi sono tutti molto ravvicinati ed in meno di un secondo sono racchiusi ben 19 piloti. Il primo ad andare oltre il secondo di ritardo è Stefano Manzi, che occupa la 20esima posizione. Più attardati gli altri due italiani: Simone Corsi e Lorenzo Dalla Porta sono 21esimo e 23esimo rispettivamente, mentre Lorenzo Baldassarri è 15esimo.