Moto2, Misano, Libere 1: Lowes precede Marini con Martin assente

Il weekend del Gran Premio di San Marino della Moto2 può rappresentare la svolta del campionato ed i piloti in lotta per il titolo sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere per lavorare subito in vista di una gara cruciale. Importante è infatti l’assenza di Jorge Martin, che ha contratto il Covid-19 ed è costretto a saltare il primo dei due appuntamenti a Misano.

Con lo spagnolo fuori dai giochi per questo weekend, ne approfitta Sam Lowes, che firma il miglior crono nel primo turno il 1’37”245 e precede il leader del mondiale Luca Marini. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 paga 230 millesimi da un Lowes apparso decisamente in forma. Alle spalle dell’italiano troviamo il compagno di squadra Marco Bezzecchi, che agguanta il terzo tempo e resta a soli 118 millesimi dal vicino di box ed a poco più di tre decimi dalla vetta.

Ottimo inizio anche per Enea Bastianini: il portacolori del team Italtrans si mostra solido già nella prima sessione di prove libere e ferma il cronometro a poco meno di quattro decimi da Lowes, chiudendo così con il quarto tempo. Bastianini e Marini sono così molto vicini a livello di tempi e la lotta si fa avvincente sin da subito. L’italiano precede Marcel Schrotter, quinto davanti ad Aron Canet, che archivia il primo turno con il sesto crono.

Xavi Vierge si ferma in settima posizione ed alle sue spalle troviamo Tetsuta Nagashima, ottavo. Chiudono la top 10 Lorenzo Baldassarri e Fabio Di Giannantonio. C’è tanta Italia nelle prime posizioni, ben cinque piloti riescono ad essere in top 10. La gara inoltre si preannuncia molto combattuta, avendo tutti e dieci i piloti racchiusi in meno di sette decimi. Il primo ad andare oltre il secondo di ritardo è Joe Roberts, 17esimo.

Niclò Bulega resta fuori dalla top 10 per un solo millesimo e chiude in 11esima posizione, mentre Augusto Fernandez resta a 76 millesimi dall’italiano ed è 12esimo. Più attardato l’altro spagnolo, Jorge Navarro, solamente 15esimo. Faticano anche gli altri italiani: Stefano Manzi è 14esimo, mentre Simone Corsi non va oltre il 19esimo crono. Bisogna scorrere fino alla 22esima posizione per trovare Lorenzo Dalla Porta. Da segnalare la scivolata di Remy Gardner, avvenuta nelle fasi iniziali della sessione. L’australiano è 24esimo.