Moto2, Misano 2: Marini in pole, Bezzecchi secondo

E’ stata una lotta per la pole tutta interna allo Sky Racing Team VR46 e ad imporsi al termine di un turno davvero tirato è stato Luca Marini.

Il leader del campionato ha deciso di riprendersi il record del tracciato momentaneamente strappato questa mattina da Enea Bastianini ed ha fermato il cronometro sull’1’35’’271, ma Marco Bezzecchi è stato un avversario decisamente ostico.

Il “Bez” ha sfiorato il miglior crono in occasione del penultimo passaggio ma nonostante abbia dato tutto si è dovuto arrendere con un ritardo di appena 36 millesimi.

I due piloti dello Sky Racing Team VR46 oggi hanno fatto un mestiere diverso considerando i distacchi inflitti al resto del gruppo.

La prima fila, infatti, si completa con il terzo tempo firmato Xavi Vierge ma lo spagnolo, protagonista anche di una caduta nel finale, ha pagato un gap di 348 millesimi dalla pole, mentre la seconda si apre con un Sam Lowes apparso ben lontano dalle performance viste nelle libere.

L’inglese ha ottenuto il quarto riferimento in 1’35’’740 ma in gara sarà comunque da tenere d’occhio per il gran passo mostrato nella giornata di venerdì.

Non è riuscito a fare meglio del quinto tempo Enea Bastianini. Il pilota del team Italtrans, dopo aver ottenere il miglior crono nelle FP3, ha accusato vibrazioni all’anteriore che gli hanno fatto perdere l’ottimo feeling con la moto visto al mattino e domani prenderà il via con al suo fianco un sempre ostico Aron Canet.

Positiva la sessione di qualifica di Fabio Di Giannantonio. Il pilota dello Speed Up Racing è stato bravo a superare il taglio della Q1 con il secondo riferimento ed in Q2 è stato subito aggressivo firmando il crono di 1’35’’928 precedendo Jorge Navarro e Nicolò Bulega.

Da applausi quanto fatto oggi da Mattia Pasini. Il pilota del team Ajo, chiamato per sostituire l’assente Martin, è riuscito a progredire costantemente dal venerdì ed oggi, dopo aver passato la Q1 con il terzo tempo, ha chiuso la Q2 con il 14° crono ad 8 decimi di ritardo dal record della pista firmato Marini.

Bene anche Lorenzo Dalla Porta bravo ad ottenere il miglior tempo in Q1 e protagonista di un sabato in crescendo che l’ha visto chiudere con il diciassettesimo riferimento in 1’36’’245.