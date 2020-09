Moto2, Misano 2, Libere 3: Bastianini distrugge il record

Continua a crollare il record della pista di Misano in Moto2. Se ieri, infatti, era stato Luca Marini a scrivere il proprio nome nella storia del tracciato, oggi è stato Enea Bastiani ad impossessarsi del riconoscimento grazie a due giri veloci di fila che lo hanno proiettato anche in vetta alla classifica dei tempi.

Enea ha spremuto al massimo la sua moto nei minuti conclusivi del turno riuscendo prima a girare sul 35’’7 per poi abbassare ulteriormente il riferimento sino a fermare il cronometro sul tempo di 1’35’’649.

Bastianini si candida così ad un altro weekend da protagonista dopo quello della scorsa settimana che l’ha visto chiudere sul terzo gradino del podio, ma si dovrà guardare le spalle da un Sam Lowes in grande forma.

Il pilota del Marc VDS, infatti, ha chiuso con il secondo riferimento a 151 millesimi di ritardo da Bastianini e certamente in qualifica vorrà ripetere la prestazione di sabato scorso che gli era valsa la pole (poi vanificata per una penalità rimediata in Austria ndr.).

Altra conferma di questo terzo turno di libere è arrivata dai due portacolori dello Sky Racin Team VR46. Marco Bezzecchi ha centrato il terzo tempo in 1’35’’820, mentre il leader del campionato, Luca Marini, è stato più del lento del suo compagno di squadra di appena 5 millesimi.

Le FP3 hanno visto anche un Nicolò Bulega in grande spolvero grazie ad un ultimo giro lanciato che l’ha visto chiudere con il sesto tempo sfruttando la scia sul rettilineo d’arrivo.

Nicolò ha chiuso alle spalle di un Marcel Schrotter sempre costante, mentre ci si attendeva qualcosa di più da Aron Canet.

Il rookie spagnolo, infatti, è stato il primo a non scendere sotto il muro dell’1’36’’ fermando il cronometro sul tempo di 1’36’’019, ma anche oggi è stato il migliore tra i piloti in sella ad una Kalex precedendo Jorge Navarro.

La top ten si è completata con Jake Dixon nono davanti ad Augusto Fernandez, mentre il resto della pattuglia tricolore ha visto Lorenzo Baldassarri chiudere con il 14° crono davanti a Dalla Porta e Di Giannatonio diciassettesimo. Più lontani, invece, Pasini (20°), Manzi (21°) e Corsi (23°).