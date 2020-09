Moto2, Misano 2: e' grande Italia con Bastianini e Bezzecchi

Dopo il terzo posto conquistato 7 giorni fa Enea Bastianini si è preso la rivincita a Misano in una corsa pazza condizionata da due lunghe interruzioni a causa dei capricci del meteo.

Al settimo passaggio, infatti, qualche goccia di pioggia ha iniziato a bagnare leggermente alcuni punti del tracciato e Bastianini, in quel momento leader della gara, ha alzato la mano per chiedere l’interruzione.

I piloti sono tornati ai box tra lo sconcerto generale visto la pioggia non era di intensità tale da richiedere lo stop, ma la beffa è avvenuta poco dopo quando tutti i protagonisti della Moto2 sono tornati a schierarsi in griglia.

In occasione del warm up lap, infatti, la pioggia ha aumentato la propria intensità e le operazioni sono state nuovamente interrotte con bandiera rossa.

Dopo una lunga pausa, durante la quale molti piloti hanno montato la gomma soft, il meteo si è stabilizzato e si è finalmente riusciti a tornare a girare su un tracciato asciutto per una gara sprint di soli 10 giri.

Bastianini, con soft, ha sfruttato al meglio tutte queste circostanze riuscendo ad avere subito la meglio su Vierge per poi dare gas e scappare così da creare un margine di circa un secondo sugli inseguitori.

Il pilota del team Italtrans, però, non ha avuto vita facile perché negli ultimi giri di gara ha iniziato ad accusare un calo di prestazioni delle gomme che hanno consentito a Marco Bezzecchi e Sam Lowes di metterlo nel mirino.

Enea, però, non ha commesso alcuna sbavatura ed ha chiesto il massimo alla propria Kalex per poi riuscire a transitare sotto il traguardo con un margine di appena 7 centesimi su Bezzecchi e conquistare così il terzo successo stagionale con il quale si rilancia decisamente in campionato.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha sfruttato al massimo la scelta di adottare la gomma soft in occasione del secondo stop e nella gara sprint è stato subito aggressivo riuscendo a tenere a bada un Sam Lowes indiziato numero 1 per la vittoria dopo il gran passo visto nelle libere.

Ci fosse stato qualche giro in più probabilmente Bezzecchi avrebbe avuto la possibilità di mettersi in scia a Bastianini, ma il risultato odierno, che ricalca quello della scorsa settimana, non ha tolto il sorriso dalla faccia di Marco.

Lowes, dopo una rimonta furiosa nei giri iniziali, si è dovuto arrendere allo strapotere dei due italiani per conquistare il terzo posto, mentre ai piedi del podio ha chiuso un Luca Marini beffato dall’interruzione.

Il leader del campionato, infatti, non ha montato la gomma soft alla ripartenza e nei primi giri della gara sprint ha faticato a mandare in temperatura gli pneumatici per poi riuscire a trovare il giusto feeling con la sua Kalex nella seconda metà della corsa ed agguantare un quarto posto che gli consente di mantenere ancora il comando della classifica.

Alle spalle del pilota dello Sky Racing Team VR46 troviamo un Marcel Schrotter autore di uno scontro nel finale con Vierge nel quale ad avere la peggio è stato il pilota spagnolo finito in terra ed imbufalito con il tedesco.

Decisamente intensa la lotta per le posizioni dalla sesta alla nona. Ad imporsi è stato Jake Dixon, protagonista di un bel duello con Lowes nei giri iniziali alla ripartenza, e bravo a precedere Jorge Navarro per soli 3 decimi, mentre Fabio Di Giannantonio è stato autore di una gara solida e convincente chiusa al fotofinish in ottava piazza davanti a Thomas Luthi.

Il tracciato di Misano ha visto anche gli altri piloti della pattuglia italiana in grande spolvero. Bulega ha sfiorato la top 10 chiudendo in undicesima posizione davanti a Simone Corsi, mentre Dalla Porta, Manzi e Pasini (quest’ultimo al ritorno in gara in Moto2 ndr.) hanno completato in quattordicesima, quindicesima e sedicesima piazza.

Al termine del secondo appuntamento di Misano la classifica del mondiale parla italiano. Luca Marini è ancora leader con 125 punti, ma grazie al successo odierno Bastianini è secondo a soli 5 lunghezze di ritardo davanti a Bezzecchi a quota 105.