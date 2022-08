Moto2 | Mattia Pasini torna a Misano: correrà con GasGas Aspar

Mattia Pasini gareggerà nuovamente in classe Moto2 con il Team Inde GasGas Aspar, questa volta al Gran Premio di San Marino, come pilota wild card nella gara di casa a Misano.

Pasini si unirà nuovamente ad Albert Arenas e Jake Dixon, dopo l'esperienza del Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello, dove ha piazzato la moto al quinto posto in griglia ed al quindicesimo in gara, conquistando quindi anche un punto iridato.

Il pilota romagnolo ha ottenuto due vittorie con la squadra e un totale di sei podi, tutti in classe 125 nel 2006, anno in cui ha ottenuto il maggior numero di punti nel Campionato del Mondo (192) e in cui ha eguagliato la sua miglior posizione finale nel Mondiale (quarto posto).

"Sono molto contento di gareggiare anche a Misano con Inde GasGas Aspar dopo l'esperienza del GP d'Italia. Ora sappiamo di poter fare bene e di poterci divertire", ha detto Pasini, che ha disputato la sua ultima stagione a tempo pieno nel 2018.

"Sono felice di correre nel mio Gran Premio di casa e spero di lavorare e di essere competitivo dall'inizio fino alla gara. Voglio ringraziare Jorge Martínez "Aspar", Gino Borsoi e tutta Inde GASGAS Aspar per questa opportunità", ha concluso.

Mattia Pasini, GasGas Photo by: Aspar Team