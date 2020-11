Moto2: Martin vince a Valencia. Bastianini allunga nel Mondiale

Una vittoria sorniona, che sembrava difficile - e a tratti impossibile - sino all'ultimo giro. Poi, a poche curve dal termine, il capolavoro di Jorge Martin, che è stato in grado di beffare un Marco Bezzecchi grande protagonista della gara e vincere il secondo appuntamento al Ricardo Tormo della stagione.

La vittoria, come detto, si è decisa all'ultimo giro. Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio hanno lottato per tutta la gara giocandosi la prima e la seconda piazza, ma giunti alla Curva 6 il pilota romano ha perso l'anteriore della sua Speed Up ed è finito a terra.

A quel punto era più che lecito pensare a un Bezzecchi lanciato verso la vittoria. Eppure il duello tra lui e Di Giannantonio ha chiesto molto, forse troppo, alle sue gomme. Alle sue spalle è risalito Martin, che lo ha attaccato a poche curve dalla fine ed è riuscito a vincere.

Per Bezzecchi, poi, la beffa ulteriore, perché dopo pochi istanti dal sorpasso di Martin, è arrivato quello dell'ottimo Hector Garzo, il quale è riuscito a portare a casa un secondo posto meritato per il fine settimana di cui è stato autore.

Una doppia delusione per il pilota del team Sky VR46, perché così non è riuscito a superare Sam Lowes nella classifica Mondiale. Il terzo posto gli consente di recuperare solo pochi punti dalla vetta della corsa all'iride, perché Enea Bastianini, autore di una gara accorta, senza squilli né picchi di sorta, ha portato a casa un sesto posto che inizia ad avere il sapore di titolo.

Luca Marini e Sam Lowes, gli altri due avversari del piota del team Italtrans, non hanno brillato. Marini ha chiuso appena davanti a Bastianini, quinto, mentre Lowes ha dovuto fare i conti con l'infortunio al polso che si era procurato nella giornata di ieri. Il 14esimo posto finale gli consente di portare a casa pochi punti, ma di dover vedere il suo gap aumentare nei confronti del pilota romagnolo.

Ora Bastianini domina la classifica con 14 punti di vantaggio su Lowes, che rimane secondo. 18 i punti di ritardo di Luca Marini, mentre Marco Bezzecchi rimane quarto in classifica generale a -23 dal connazionale del team Italtrans.

Tornando alla gara, ai piedi del podio si è piazzato Marchel Schrotter davanti a Marini e Bastianini. Molto più staccati Remy Gardner, Bo Bensdneyder e Nicolò Bulega, rspettivamente settimo, ottavo e nono. Top 10 completata da un altro italiano: Lorenzo Baldassarri.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Simone Corsi ha chiuso il GP della Comunitat Valenciana al 17esimo posto, mentre il compagno di squadra in MV Agusta, Stefano Manzi, è caduto a metà gara quando occupava la quinta posizione. Un vero peccato, soprattutto dopo la grande pole position colta nella giornata di ieri. Caduto anche Lorenzo Dalla Porta (Italtrans) nella parte finale della gara così come lo spagnolo della Speed Up Jorge Navarro, che ha perso l'occasione di giocarsi il podio per una caduta arrivata al giro 18.

Archiviata la doppia trasferta di Valencia, la Moto2 si trasferirà a Portimao dove sarà assegnato il titolo Mondiale di Categoria e ben 3 italiani avranno la possibilità di poterlo vincere.