Moto2, Losail, Warm-Up: Nagashima al top, Bezzecchi quinto

In attesa di cominciare a fare sul serio, con la prima gara della stagione fissata per le 16 italiane di oggi, i piloti della Moto2 stamattina sono tornati in pista per un Warm-Up che avrà un valore abbastanza relativo, visto che si è disputato sotto alla luce del sole, mentre la gara sarà sotto a quelle artificiali del Qatar.

Non ci si deve stupire, dunque, se i valori emersi in questi 20 minuti sono diversi da quelli visti ieri in qualifica. Il più veloce, per esempio, è stato Tetsuta Nagashima, che con la Kalex della Red Bull KTM Ajo ha girato in 1'59"565, staccando di 1'59"727 la Speed Up di Jorge Navarro, che sembra decisamente più a suo agio con la temperatura più elevata.

La costante rispetto alle qualifiche è stata il poleman Joe Roberts, autore del terzo tempo con la Kalex dell'American Racing. Luca Marini, che ieri aveva realizzato lo stesso tempo al millesimo dello statunitense, ha invece chiuso 15esimo con la Kalex dello Sky Racing Team VR46, lavorando però con gomma usata.

E' andata meglio al suo compagno di box Marco Bezzecchi, quinto a 297 millesimi, alle spalle anche della Kalex della Marc VDS affidata ad Augusto Fernandez. Bene anche Enea Bastianini, che oggi andrà a schierare la sua Kalex dell'Italtrans Racing in prima fila, ed ha chiuso settimo, nella scia della Speed Up del rookie Aron Canet, che sembra decisamente in palla per la sua prima gara nella classe di mezzo.

A completare la top 10 troviamopoi il figlio d'arte Remy Gardner, Marcel Schrotter e Nicolò Bulega. Poco più indietro invece c'è un poker di ragazzi di casa nostra del quale fa parte anche il già citato Marini. Ad aprirlo in 12esima piazza c'è Fabio Di Giannantonio, seguito da Lorenzo Baldassarri, Stefano Manzi e appunto Marini.

Tra i favoriti al titolo, sono piuttosto attardati Thomas Luthi, che non sembra essersi ripreso dalla doppia caduta di ieri ed è 16esimo, ma anche Jorge Martin, che non è riuscito a fare meglio del 18esimo tempo, anche se con un ritardo di appena otto decimi.

A chiudere il quadro dei ragazzi di casa nostra poi c'è il 25esimo tempo della MV Agusta di Simone Corsi ed il 27esimo di Lorenzo Dalla Porta: il campione del mondo della Moto3 sta faticando veramente tanto nel suo adattamento alla nuova categoria ed alla Kalex dell'Italtrans Racing. Da segnalare anche la caduta senza conseguenze di Hector Garzo alla curva 6.