Moto2, Losail, Libere 3: le Speed Up fanno paura in ottica gara

Atto di forza delle Speed Up che nel terzo e ultimo turno di prove libere di Losail, sede del primo appuntamento del Mondiale 2020 di Moto2, hanno ottenuto una doppietta benaugurante in vista della gara con Aron Canet che ha firmato il miglior tempo in 1'59"019, precedendo il compagno di marca Fabio Di Giannantonio. A confermare l'ottima forma delle moto italiane c'è Jorge Navarro, sesto.

Sebbene la pista si sia dimostrata più scivolosa e lenta rispetto a ieri, le Speed Up hanno letteralmente dominato con gomme usate e pieno di benzina. Un aspetto da tenere presente in vista della gara di domani.

Parlando invece del turno con un occhio puntato alle Qualifiche di questo pomeriggio, Joe Roberts ha mantenuto il miglior tempo nella classifica combinata, sfruttando appunto una pista più lenta che non ha permesso a tanti piloti di migliorarsi.

Dietro Roberts ci sono due italiani, i due azzurri del team SKY VR46. Marco Bezzecchi è accreditato del secondo tempo davanti a Luca Marini. Entrambi si sono confermati molto veloci anche stamattina. Tetsuta Nagashima è quarto davanti ad Aron Canet.

Canet, pilota Speed Up, è stato uno dei pochi a migliorarsi in questa sessione proprio davanti a Fabio Di Giannantonio, a sua volta più veloce di ieri e dentro alla Top 14 che lo porta direttamente in Q2. Xavi Vierge ha preceduto di 9 millesimi Enea Bastianini.

Il pilota italiano del team Italtrans ha firmato un ottimo giro negli ultimi minuti della sessione, migliorandosi ed entrando in Top 14 con l'ottavo tempo. Nono Augusto Fernandez davanti a Bo Bendsneyder, il quale ha completato la Top 10. La Top 14 combinata è completata da Remy Gardner, Nicolò Bulega, Horge Martin e Thomas Luthi.

Grande beffa per Jorge Navarro, che si è visto buttar fuori dalla Top 14 negli ultimi secondi della sessione a causa di un buon giro finale di Remy Gardner. L'australiano è scivolato in Curva 15 perdendo l'anteriore della sua moto a inizio turno, ma è comunque riuscito nell'impresa di qualificarsi direttamente alla Q2 proprio sul filo di lana.

Scivolata alla Curva 6 anche per il nostro Simone Corsi, il quale non è andato oltre la 23esima piazza assoluta. Per quanto riguarda gli altri italiani, troviamo Lorenzo Baldassarri in 17esima posizione e in difficoltà se pensiamo alla vittoria che ottenne l'anno passato, Stefano Manzi in 25esima e Lorenzo Dalla Porta in 27esima.