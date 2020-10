Moto2, Le Mans, Libere 2: Martin vola, paura per Marini

Anche la seconda sessione di libere della Moto2 si è disputata su un asfalto di Le Mans condizionato dalle basse temperature e da qualche chiazza di umido che ha tratto in inganno diversi piloti, ma a riportare le conseguenze più serie è stato Luca Marini.

Il leader del campionato, nel corso dei minuti iniziali del turno, è stato protagonista di una bruttissima caduta in curva 5. Luca è stato scaraventato in aria per poi impattare con violenza contro l’asfalto.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è stato immediatamente soccorso dal personale a bordo pista e la sessione è stata interrotta con bandiera rossa.

Marini è stato trasportato prima al centro medico, dove è stato riscontrato il gonfiore alla caviglia sinistra, e successivamente è stato portato al vicino centro ospedaliero dove sarà sottoposto ad una tac per capire le conseguenze della caduta, anche se c'è il sospetto che ci possa essere una microfrattura.

La sessione è ripresa poco dopo ed i tempi sono progressivamente migliorati grazie ad un asfalto che è andato asciugandosi col passare del tempo.

Ad imporsi in cima alla lista dei tempi è stato un Jorge Martin assolutamente in palla. Il pilota della KTM è riuscito ad ottenere il miglior crono di giornata nel finale con il tempo di 1’37’’400 ed ha preceduto di 313 millesimi un Jake Dixon già buon protagonista anche nelle FP1.

Martin e Dixon sono stati gli unici piloti in grado di scendere sotto il muro dell’1’37’’, mentre Marco Bezzecchi, unico portacolori dello Sky Racing Team VR46 in pista dopo il volo di Marini, ha chiuso con il terzo riferimento in 1’38’’017 e 6 decimi di ritardo dalla vetta.

In questa seconda sessione sono tornati ad occupare le posizioni di vertice i nomi noti della categoria. Sam Lowes, infatti, ha ottenuto il quarto tempo riuscendo a precedere di soli 30 millesimi Augusto Fernandez, mentre Jorge Navarro ha chiuso con il sesto riferimento ed un gap da Martin di 8 decimi.

Vicini anche Aron Canet e Thomas Luthi, rispettivamente settimo ed ottavo e separati da soli 15 millesimi, mentre la top 10 si sono completate con Schrotter nono davanti a Roberts.

Sessione negativa per i colori italiani. Detto di Marini, Stefano Manzi ha chiuso con il 14° tempo, mentre Enea Bastianini non è riuscito ad entrare tra i primi 14 ottenendo il 15° crono in 1’38’’816.

Baldassarri, dopo la buona performance del mattino, ha centrato il diciassettesimo tempo precedendo Simone Corsi protagonista di una innocua scivolata nel finale, mentre Dalla Porta e Bulega sono stati gli ultimi italiani presenti in pista con il ventesimo ed il venticinquesimo tempo.