Moto2, Jerez, Libere 3: Schrotter balza al comando

La terza sessione di prove libere è quella che definisce quali piloti accedono direttamente al Q2 e quali dovranno faticare maggiormente per entrare nella lotta per la pole position. In Moto2 la lotta è stata serrata ed i primi 14 piloti sono racchiusi in poco più di sei decimi

A guidare il gruppo nella mattinata di Jerez de la Frontera c’è Marcel Schrotter, che beffa i due italiani dominatori del venerdì e si porta al comando dell’ultimo turno che precede le qualifiche. Il tedesco ferma il cronometro sull’1’41”109, migliorando nettamente i tempi della giornata di ieri. Alle spalle del portacolori Liqui Moly Intact GP troviamo un sorprendente Jorge Martin, che trova un ottimo giro e si porta in seconda posizione, a soli 88 millesimi dalla vetta.

I due precedono gli alfieri SKY Racing Team VR46, padroni del venerdì ed inseguitori nelle FP3: Marco Bezzecchi agguanta il terzo crono nonostante alcune difficoltà fisiche che ancora non gli permettono di essere al massimo della forma fisica. 192 sono i millesimi che lo separano da Schrotter, mentre Luca Marini è quarto a 3 decimi dal leader della mattinata, dopo aver comandato anche nelle fasi iniziali del turno.

Quinto crono per Testuta Nagashima, anche lui distante tre decimi dalla prima posizione. Il leader del mondiale precede Sam Lowes, che si conferma in top 10 nel weekend della ripartenza. Rispetto al venerdì, rimane più attardato Jorge Navarro, che è settimo e primo delle Speed Up. Lo spagnolo del team HDR Heidrun Speed Up resta davanti ad un ottimo Aron Canet. L’esordiente nella classe di mezzo sembra aver un buon adattamento alla nuova moto ed entra agilmente nelle prime dieci posizioni, con un ottavo crono a poco più di quattro decimi dalla vetta.

Chiudono la top 10 Edgar Pons ed Enea Bastianini, nono e decimo rispettivamente. Oltre ai primi dieci, accedono direttamente alla Q2 anche Josh Dixon, 11esimo a poco meno di mezzo secondo, Hector Garzo, 12esimo ed esordiente in Moto2, Lorenzo Baldassarri e Remy Gardner, che occupano la 13esima e 14esima posizione rispettivamente.

Faticano invece gli altri italiani, che nelle qualifiche di questo pomeriggio saranno costretti a passare per il Q1: Fabio Di Giannantonio è solo 18esimo, mentre Nicolò Bulega è 21esimo e protagonista di una caduta nelle fasi iniziali della sessione. Stefano Manzi è 25esimo e precede Simone Corsi, 26esimo. Chiude il gruppo tricolore ancora una volta Lorenzo Dalla Porta, in fase di ambientamento è solo 28esimo.

