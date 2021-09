Moto2: Italtrans rinnova Roberts e Dalla Porta, ma da Austin c'è Nagashima

Italtrans Racing Team ha annunciato di aver rinnovato con entrambi i propri piloti l’accordo per la stagione 2022. Lo statunitense Joe Roberts firma per il secondo anno consecutivo, mentre Lorenzo Dalla Porta per il terzo con l’obiettivo di confermare la crescita in Moto2.

Il 2021 del pilota toscano è stato caratterizzato da buoni risultati e diverse gare a punti e in top ten, ma anche da alcune cadute che hanno purtroppo infortunato la spalla sinistra. Dopo aver saltato il British GP e aver corso ad Aragon e Misano con diverse limitazioni, Lorenzo si è sottoposto ad accertamenti clinici che hanno confermato la necessità dell’operazione.

Il Campione del Mondo Moto3 2019 ha così deciso, insieme a Italtrans Racing Team, di fermarsi e sottoporsi immediatamente a intervento chirurgico, che verrà effettuato mercoledì 6 ottobre al Policlinico San Donato di Milano dal Dottor Massimiliano Caforio. Medico Specialista in Ortopedia e Traumatologia e parte del team della Clinica Mobile, il Dott. Caforio ricostruirà la cavità glenoidea, che permette il corretto movimento dell’omero sulla scapola, e tratterà anche la testa dell’omero.

Lorenzo potrà sfruttare il periodo autunnale e quello invernale per la riabilitazione e presentarsi alla nuova stagione in piena forma.

A sostituire Dalla Porta in queste ultime gare del 2021 scenderà in pista Tetsuta Nagashima. Pilota giapponese classe 1992, nel 2020 ha ottenuto una vittoria in Qatar e una seconda posizione in Spagna in quella che è stata la sua settima stagione in Moto2.

"Siamo contenti di annunciare il rinnovato accordo con entrambi i nostri piloti. La squadra ha lavorato duramente in questi mesi e siamo convinti di aver creato solide basi in visione della prossima stagione. Joe avrà l’occasione di continuare il lavoro iniziato quest’anno; Lorenzo ha fatto notevoli passi in avanti ma date le condizioni della spalla abbiamo deciso di fermarci in previsione di un 2022 in piena forma. A prendere il suo posto in queste ultime gare ci sarà Tetsuta Nagashima: sono certa entrerà con grande motivazione nella nostra famiglia", ha detto Laura Bertelussi di Italtrans.

“Sono molto contento di aver siglato nuovamente con Italtrans Racing Team. Abbiamo lavorato tanto in questi due anni e l’anno prossimo sono certo concretizzeremo i risultati. Con la squadra abbiamo concordato che in questo momento è più importante pensare già alla prossima stagione: con l’operazione arriverò nelle migliori condizioni possibili”, ha detto Lorenzo Dalla Porta.

“Sono felice di aver rinnovato con la squadra per la stagione 2022. Stiamo lavorando per concretizzare la mia crescita in Moto2 e sono certo il prossimo anno confermerò le mie qualità di pilota”, ha detto Joe Roberts.

“Voglio ringraziare la Signora Laura e tutta Italtrans Racing Team per avermi dato questa opportunità. La Moto2 è una classe molto competitiva e il livello è alto, ma darò il mio 100%. Non vedo l’ora di scendere in pista”, ha concluso Tetsuta Nagashima.

Tetsuta Nagashima, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images