Moto2 | Fenati appiedato da SpeedUp con effetto immediato

Il rapporto tra Romano Fenati e il team SpeedUp sembrava avesse le ore contate per via degli attriti che si erano venuti a creare all’interno della squadra, ma la decisione di terminare la collaborazione è arrivata in maniera improvvisa. La squadra ha diramato un comunicato in cui annuncia la chiusura del contratto del pilota marchigiano con effetto immediato.

A partire da Le Mans infatti, in programma tra due settimane, ci dovrebbe essere Alonso Lopez. Lo spagnolo ha già corso in Moto2 come pilota di sostituzione, ma anche per aver disputato il Cev con il team Ciatti, che fa capo a SpeedUp.

Non sarà in pista con i colori del team invece Romano Fenati, che già dal Gran Premio di Francia resta senza sella e sarà costretto a cercare una nuova sistemazione.

L’inizio di stagione di Fenati non è stato semplice, i risultati hanno faticato ad arrivare e già nel Gran Premio di Spagna, Luca Boscoscuro aveva rivelato di non essere particolarmente contento di quanto raccolto dal proprio pilota in queste prime gare.

La caduta di Jerez in gara deve aver peggiorato una situazione già molto instabile e oggi è arrivato l’annuncio ufficiale. Un comunicato di poche parole quello diramato da SpeedUp, che recita semplicemente: “Il Team SpeedUp comunica l’avvenuta chiusura del contratto con il pilota Romano Fenati”.