Moto2 | Fantic e VR46 Racing Team insieme dal 2023

FANTIC, azienda veneta di produzione di cicli e motocicli, sulla scia degli importanti risultati conseguiti in ambito sportivo nel cross e nell’enduro, ha deciso di ampliare il proprio know-how anche in un nuovo terreno considerato una delle espressioni massime della tecnica motoristica: la velocità.

Come per l’enduro e il cross, dove è stata prodotta parallelamente una serie di prodotti Offroad, l’intenzione di FANTIC è quella di sviluppare una gamma di moto da strada mantenendo sempre il proprio DNA Racing. Obiettivo alla portata di un’azienda italiana in espansione, con capitale italiano, che ha come mission quella di migliorare l’economia e l’occupazione del territorio e di farlo con grande passione.

Sull’onda di questa passione, Mariano Roman, CEO di FANTIC e Alessio ‘Uccio’ Salucci, Team Director del Mooney VR46 Racing Team, hanno siglato un accordo di collaborazione per la partecipazione al Campionato del Mondo di Motociclismo classe Moto2. Nasce così una nuova sinergia: quella tra un’importante azienda costruttrice e uno storico brand del settore motociclistico, per esordire nella classe intermedia del Campionato con un team di assoluto livello tecnico come la celebre e titolata squadra di Valentino Rossi.

La partnership sarà attiva già dalla prossima gara a Silverstone, nella quale il brand FANTIC sarà presente sulle moto di Celestino Vietti Ramus e Niccolò Antonelli. Per la stagione 2023, il Responsabile della divisione Racing di FANTIC Claudio Giovanardi ha scelto come Team Manager Stefano Bedon, mentre Milena Koerner, già Coordinatrice dei Team FANTIC Off Road, gestirà la parte tecnica che assorbirà l’attuale struttura del VR46 Racing Team. Il Reparto Corse avrà sede presso la nuovissima struttura FANTIC a Santa Maria di Sala (Venezia).

L’accordo tra le due aziende, entrambe italiane, contemplerà anche la collaborazione a progetti ed eventi esterni al Campionato del Mondo di Motociclismo con la disponibilità di FANTIC a supportare la VR46 Riders Academy nella ricerca – che ad oggi ha centrato obiettivi molto ambiziosi e di successo – nell’allenamento e nella crescita di giovani piloti di talento.

Mariano Roman ha detto: “Siamo entusiasti di aver siglato questo accordo con il VR46 Racing Team. Stiamo seguendo un importante percorso per costruire una FANTIC sempre più ‘racing oriented’ e questo è un passaggio davvero fondamentale. C’è una piena condivisione di valori che accomuna i nostri brand, abbiamo la stessa passione e visione verso il motorsport e entrambi abbiamo una relazione importantissima con il mondo dei giovani. È un momento speciale, il rapporto con il team di Valentino Rossi sarà di grande supporto per poter realizzare i nostri obiettivi più importanti”.

Alessio ‘Uccio’ Salucci ha aggiunto: “Sono molto contento di aver chiuso questo accordo di collaborazione con FANTIC, un brand storico nel settore motociclistico e una solida azienda italiana, un vanto in più per tutti i nostri tifosi. Un momento importante, con un occhio anche al futuro per tutta la nostra struttura Moto2. Sarà un mix di esperienze che toccherà tutti gli ambiti del motorsport: da un lato FANTIC tra i leader dell’off-road e dall’altro il VR46 Racing Team che negli anni è diventato un punto di riferimento tra le squadre in Moto2. Una partnership cruciale anche in ottica VR46 Riders Academy con un nuovo partner tecnico a supportarci nella ricerca e nella crescita di nuovi giovani talenti delle due ruote”.