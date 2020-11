Moto2, Europa, Libere 2: Bastianini d'un soffio su Lowes

I secondi conclusivi del secondo turno di prove libere del GP d’Europa della Moto2 hanno visto Enea Bastianini piazzare una zampata che fa morale.

Il pilota italiano, al momento secondo in classifica alle spalle di Sam Lowes, è riuscito a beffare l’inglese del Marc VDS mettendo la propria firma in cima alla classifica dei tempi grazie al crono di 1’36’’804 sopravanzando il leader del campionato per appena 57 millesimi.

A differenza che nella sessione mattutina, al pomeriggio i piloti della Moto2 hanno potuto girare su un asfalto finalmente asciutto e Lowes ha subito fatto sentire la propria voce centrando il miglior riferimento con il tempo di 1’36’’861.

L’inglese, però, non è riuscito a completare il turno a causa di una scivolata innocua avvenuta in curva 8 nella quale ha danneggiato la propria Kalex.

Sempre i secondi finali si sono rivelati determinanti per consentire a Joe Roberts di portarsi al terzo posto in classifica con un gap da Bastianini di un decimo e mezzo, mentre Lorenzo Baldassarri e Fabio Di GIannantonio hanno completato la top 5 con il pilota romano migliore tra le Speed Up e distante dal crono di riferimento 262 millesimi.

Di Giannantonio, inoltre, è stato il primo a non riuscire a scendere sotto il muro dell’1’37’’ ma è stato in grado di precedere Remy Gardner e Jorge Martin distanti tra loro di appena 1 millesimo.

Considerando le previsioni meteo che portano pioggia per domani, i tempi odierni si sono rivelati fondamentali per l’accesso diretto in Q2.

Ad oggi sono riusciti ad accedere al turno Simone Corsi, Marco Bezzecchi e Nicolò Bulega, rispettivamente ottavo, decimo e tredicesimo, mentre Luca Marini è provvisoriamente restato fuori dal turno per soli 25 millesimi di ritardo da Schrotter.

Per Luca, ad ogni modo, il turno pomeridiano ha rappresentato un netto passo avanti rispetto alle difficoltà patite in FP1 ed il gap di 6 decimi dalla vetta ne è la conferma.

Tra i piloti che sono riusciti ad entrare tra i primi 14 troviamo Jorge Martin ed Hector Garzo, settimo e nono, mentre Thomas Luthi, dopo il miglior crono al mattino, non è riuscito a fare meglio dell’undicesimo tempo.

In difficoltà Manzi e Dalla Porta rispettivamente ventunesimo e ventiquattresimo.

Da segnalare, infine, la brutta caduta di Dixon in curva 4 nei minuti iniziali del turno. Il pilota inglese è parso subito sofferente al polso destro ed è stato immediatamente trasportato al centro medico.